ВИДЕО | Трагическое ДТП позабыто? На Лаагна теэ снова устроили гонки

Скорость автомобиля можно точно вычислить, потому что на видео виден спидометр, на котором скорость достигает 180 км/ч. На видео также видно, как передвигающаяся впереди машина на такой же высокой скорости обгоняет машину скорой помощи.

Полиция в курсе содержания данного видео и устанавливает личности участников гонки.

Вечером 20 июня 2020 года Иса Халилов и Вячеслав Калашников устроили гонки на Лаагна теэ. BMW Халилова врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. Водитель Ford позже скончался в больнице. Травмы различной тяжести получили пять человек.