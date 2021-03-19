Найди 5 отличий! Популярное российское шоу "Маска" на НТВ скопировало работы эстонского дизайнера Лийси Ээсма

Лийси сделала костюмы и маски для "Maskis Laulja", эстонской версии шоу, которое транслировалось на канале TV3. Недавно на НТВ вышел второй сезон российского шоу "Маска", в котором два костюма почти полностью скопированы с творчества Лийси.

"Скопировали неваляшку и розовую пантеру, хотя на самом деле у меня это был лев. Вся цветовая палитра и пропорции взяты с моих персонажей. Форма маски пантеры, ее цвет и переходящие от розового к фиолетовому косички. Также желтый цвет неваляшки, зеленые глаза и вообще все исполнение идеи. Даже розово-синие звездочки на воротнике!" — описывает дизайнер все то, что скопировали дизайнеры российской версии шоу.

Для сравнения: дизайн Лийси Ээсмаа VS российская копия

"Я сделала дизайн этих персонажей для эстонской версии шоу. После этого мы продали их латышам для их версии "Balss maskā". То есть они снова использовали созданные мной 10 костюмов и сами сделали еще двух персонажей", — рассказывает она RusDelfi.

"Таким образом мы уже сделали два сезона, когда мои персонажи продолжают использоваться в латвийском шоу "Balss maskā". Но я не заключала никаких договоров, чтобы продать кому-то свое авторство. Для меня было удивительно, что латыши покупают эти костюмы, а Россия, где есть миллионы зрителей и, скорее всего, более внушительный бюджет, делает копии", — говорит дизайнер.

Лийси сожалеет, что ее дизайн был нагло скопирован, так как она с удовольствием сама бы создавала костюмы для российской версии шоу и считает, что ее фирменный стиль идеально подошел бы для российской сцены.

"Как по мне, эти копии получились немного нелепыми — пропорции головы и тела льва уж точно могли бы быть лучше. Копия все равно остается копией. Кто-нибудь может передать мои контакты российскому производителю?" — смеется она.