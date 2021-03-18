18.03.2021, 20:22
ФОТО | Вы узнали этого мужчину? Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в преступлении(55)
PPA
Полиция просит помощи в опознании мужчины, который подозревается в совершении имущественных преступлений.
Среди прочего мужчину подозревают в том, что он с помощью оставленных в двери ключей проник в чужое жилое помещение, но благодаря вмешательству владельца квартиры, злоумышленнику не удалось довести задуманное до конца.
Полиция просит всех, кто узнал изображенного на фотографии мужчину, сообщить об этом по телефону 53310010 или по почте vihje@politsei.ee.