Судебное заседание отменили: политику-драчуну нужно было идти тестироваться на коронавирус

Сегодня Таллиннский уездный суд должен был проводить заседание по делу избившего человека бывшего политика Isamaa Вальтера Ваха. Однако обвиняемый не явился в суд, так как должен был идти на делать коронатест и поэтому попросил перенести заседание.

Судья Мерли Партс была недовольна тем, что Ваха не представил соответствующую справку, но ходатайство обвиняемого удовлетворила.

Ваха обвиняется в грубом нарушении общественного порядка, что выразилось в применении насилия.

Мы уже не раз публиковали материалы о том, как в начале 2020 года в ходе ссоры член Вильяндиского горсобрания от партии Isamaa Вальтер Ваха (30) избил человека и помочился на него.

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