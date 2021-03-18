На карантин закрыты 10% детсадовских групп столицы

Как сообщает глава Таллиннского департамента образования Андрес Паюла, "сегодня столичные детские сады посещают, в среднем, 28% детей. В некоторых садах посещаемость держится на уровне 40-50%, но это скорее единичные случаи. В детсадах по-прежнему фиксируются вспышки заболеваемости, один садик сегодня находится под особенным наблюдением Департамента здоровья и мы вместе пытаемся найти способы решения ситуации. Но из всех детсадовских групп, которых в Таллинне насчитывается более 1000, на карантине находятся 99 или практически 10% групп".