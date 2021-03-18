ЧП и криминал
18.03.2021, 17:24

В Таллинне произошло убийство. Задержаны подозреваемые

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.
Foto: Madis Veltman
17 марта полиция получила сообщение, что в Пыхья-Таллинне в одной из квартир на улице Уус-Малева обнаружен мужчина без сознания с тяжкими телесными повреждениями.

К несчастью пострадавший - мужчина 52 лет - скончался от полученных ран на месте происшествия.

Полиция задержала в качестве подозреваемых 39-летнего мужчину и 57-летнюю женщину.

Все обстоятельства случившегося выяснятся в ходе расследования возбужденного уголовного дела. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте задержанных.

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