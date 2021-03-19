КОНТРОЛЬ ФАКТОВ | В Facebook утверждается, что в торговом центре охранники избили мужчину без маски

Что случилось

В середине прошлой недели в Facebook появилось видео, на котором видно, как охранники тартуского торгового центра Tasku keskus призывают к порядку мужчину, который не носил в центре маску. Между мужчиной и охранниками произошла перебранка, после чего два охранника задержали нарушителя и препроводили его в служебное помещение.

Мужчина с видео — Валло Роби. Он написал, что со стороны охранников фирмы Viking имела место акция насилия: они провели его в карцер, где не было воздуха, и избили ногами и руками. А прибывшие на место полицейские еще и надели на него наручники.

Кстати, это не первая антимасочная акция от Роби. В своем первом видео в середине декабря он спорит по поводу ношения масок с помощниками полицейских.

Как было на самом деле

Представитель полиции сообщил, что в среду на прошлой неделе в самом деле был вызов в Tasku keskus, так как мужчина не подчинялся распоряжениям охраны, стал агрессивным и оскорблял охранников.

Оперативный дежурный Тартуского отделения полиции Майдо Колк добавил, что конфликт был в итоге в спокойном тоне разрешен. "Охранники для успокоения мужчины одели на него наручники и доставили в служебное помещение. При общении с полицейскими мужчина успокоился и покинул центр".

"В приведенном случае охранник поступил соответственно правилам, когда посетитель не идет на сотрудничество. У него не было маски и он не был согласен надеть предложенную ему охранниками маску. Из этого возникла перебранка и все закончилось наручниками и вызовом полиции", — пояснила исполнительный директор торгового центра Анника Оя.

"Более поздние утверждения гражданина о том, что к нему в служебном помещении применили насилие, не отвечает истине. Полиция просмотрела запись камеры наблюдения", — добавила она.

В конце видео видно, что у мужчины уже надета маска. Оя пояснила, что тот ее натянул, когда охранники уже задержали его и стали доставлять в служебное помещение.