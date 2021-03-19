ПОДКАСТ | Сейчас пост главы правительства занимает учитель русского языка!(38)
Сразу после вакцинации медиков начали прививать педагогов. Ольга Селищева вакцинировалась 25 февраля. "На каникулах нам предложили такую возможность. Это очень удобно, так как после вакцины могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Удобно, что следующий день не нужно было идти в школу, а была возможность поработать из дома. У меня прошло все хорошо", — сказала она. По ее словам, вакцинировались не все учителя школы. У всех был выбор. "Большая часть вакцинировалась. Некоторые сначала сказали нет. После того, как они посмотрели на других, они тоже захотели. У нас был и второй этап". Вторая доза будет во время следующих каникул в апреле.
Сейчас обязанности премьер-министра исполняет Яак Ааб, так как Кая Каллас болеет. Как известно, Ааб по образованию учитель русского языка. "Возможно, это впервые в истории Эстонии, когда страну возглавляет учитель русского языка. В будущем такое тоже вряд ли случится", — заметил Андрей Шумаков, главред RusDelfi.
"История с Яак Аабом хороший пример для учителей. Часто говорят, что у учителей нет карьерного роста. Оказывается, есть", — добавила Селищева.
Слушайте передачу про эмоциональное выгорание учителей, нехватку учителей и сложности во время дистанционного обучения.
Слушайте наш подкаст в Soundcloud и Apple Podcast.