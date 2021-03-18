ФОТО | Новым спикером Рийгикогу выбрали Юри Ратаса, вице-спикерами стали Ханно Певкур и Мартин Хельме(31)
Всего в выборах спикера участвовали 98 членов парламента. 15 избирательных бюллетеней были недействительны.
Кандидатуру Юри Ратаса выдвинула председатель фракции Центристской партии Эстонии Майлис Репс.
Юри Ратас поблагодарил членов Рийгикогу за поддержку.
На выборах вице-спикеров председатель фракции Партии реформ Эстонии Март Вырклаэв выдвинул на соответствующий пост кандидатуру Ханно Певкура. Член фракции Консервативной народной партии Эстонии Сийм Похлак выдвинул кандидатуру Мартина Хельме.
В тайном голосовании приняли участие 93 члена Рийгикогу. За Ханно Певкура проголосовали 59 депутатов и за Мартина Хельме — 28 депутатов. 6 избирательных бюллетеней были недействительны. В соответствии с количеством полученных голосов, первым вице-спикером Рийгикогу был избран Ханно Певкур, вторым вице-спикером — Мартин Хельме.