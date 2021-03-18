ФОТО | Новым спикером Рийгикогу выбрали Юри Ратаса, вице-спикерами стали Ханно Певкур и Мартин Хельме

Всего в выборах спикера участвовали 98 членов парламента. 15 избирательных бюллетеней были недействительны.

В тайном голосовании приняли участие 93 члена Рийгикогу. За Ханно Певкура проголосовали 59 депутатов и за Мартина Хельме — 28 депутатов. 6 избирательных бюллетеней были недействительны. В соответствии с количеством полученных голосов, первым вице-спикером Рийгикогу был избран Ханно Певкур, вторым вице-спикером — Мартин Хельме.