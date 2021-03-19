ГРАФИК | Колоссальные расходы на лечение пациентов с коронавирусом: на одного ушло 123 000 евро, другой провел в больнице 72 дня

В анализе расходов на лечение пациентов, попавших с COVID-19 или c сопутствующим диагнозом в больницу, прослеживается необыкновенная дороговизна и большое число дней лечения для самых тяжелых случаев.

В прошлом году самый дорогой случай лечения был в отношении 67-летнего пациента, которому потребовалось 38 дней госпитализации и помощи врачей, а общие расходы на лечение составили более 123 000 евро.

Число дней лечения свидетельствует о серьезности болезни. Самый длинные сроки госпитализации с COVID-19 доходят до двух месяцев и даже больше. Например, одного 66-летнего пациента лечили 72 дня, а расходы на его лечение составили почти 91 000 евро.

В этом году один пациент находится в больнице еще с января, и его лечение до сих пор не закончено.

Как сообщила Больничная касса, за два месяца этого года расходы на лечение больных коронавирусом пациентов уже настолько же большие, как расходы завесь 2020 год: с марта по декабрь прошлого года на лечение пациентов с COVID-19 ушло 8,28 млн евро, а за январь и февраль этого года — 8,17 млн евро.

И это только лишь расходы на врачебную помощь. Больничная касса также оплачивает восстановительное лечение коронабольных.

Подорожала и средняя стоимость нуждающихся в госпитализации пациентов с коронавирусом. Если в прошлом году на такого пациента в среднем уходило 1184 евро, то в этом году уже 1958 евро.

Цифры также показывают, что корноавирус намного серьезнее гриппа, и его лечение обходится государству дороже.