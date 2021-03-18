18.03.2021, 10:50
Пенсионерка выиграла в Bingo loto более 770 000 евро и месяц держала это в секрете(33)
Foto: Margus Pahv
Жительница Вильянди купившая в начале февраля в местном магазине Maksimarket билет Bingo loto выиграла джекпот 772 966 евро.
По словам победительницы, у нее было большое удивление и радость, когда во время розыгрыша джекпота у нее совпал последний номер. До этого она выигрывала только 18 евро в Eurojackpot. Женщина говорит, что играет в Bingo и Eurojackpot уже годами.
Пенсионерка живет одна, и с момента оформления выигрыша целый месяц никому о нем не рассказывала. На выигрышные деньги она планирует помочь своим детям и внукам.