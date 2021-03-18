18.03.2021, 07:45
В Тойла мужчина пытался избежать наезда на косулю и врезался в дерево(6)
Foto: Kenno Soo
В Ида-Вирумаа доставили в больницу мужчину, который врезался на машине в дерево, пытаясь избежать столкновения с косулей.
ДТП произошло в среду в 10:57 на 13 километре шоссе Сака-Онтика-Тоцла в волости Тойла. 36-летний мужчина на Nissan Juke резко свернул вправо, чтобы не столкнуться с косулей, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
Водителя доставили на осмотр в Ида-Вирускую центральную больницу.
Еще одно ДТП произошло в среду в 19:14 на Вильде теэ в Таллинне. Троллейбус Solaris начал отъезжать от остановки Szolnok, когда стоявший на останвке 71-летний мужчина потерял равновесий и упал сначала на правый бок троллейбуса, в затем на проезжую часть.
Точные детали инцидента выясняются. Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.