В Тойла мужчина пытался избежать наезда на косулю и врезался в дерево

ДТП произошло в среду в 10:57 на 13 километре шоссе Сака-Онтика-Тоцла в волости Тойла . 36-летний мужчина на Nissan Juke резко свернул вправо, чтобы не столкнуться с косулей, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Еще одно ДТП произошло в среду в 19:14 на Вильде теэ в Таллинне. Троллейбус Solaris начал отъезжать от остановки Szolnok, когда стоявший на останвке 71-летний мужчина потерял равновесий и упал сначала на правый бок троллейбуса, в затем на проезжую часть.