Новости Эстонии
17.03.2021, 19:46

Таллиннская скорая помощь работает в авральном режиме. Формируют дополнительные бригады

 
Kiirabi praegune taktika on tuua haiglasse ainult need, keda kodus ravida ei saa, ütles Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.
Kiirabi praegune taktika on tuua haiglasse ainult need, keda kodus ravida ei saa, ütles Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.

Andres Putting

Стабильно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции увеличил нагрузку на Таллиннскую скорую помощь на треть, плановое лечение в Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральных больницах существенно ограничено; предназначенные для пациентов с Covid-19 места по большей части заняты.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, уже с конца февраля Таллиннская скорая помощь работает с возросшей примерно на 30 процентов нагрузкой.

”Скорая помощь увеличила свой ресурс за счет резерва, дополнительные бригады скорой помощи обслуживают районы Ласнамяэ, Кесклинн и Мустамяэ. Начиная с 11 марта дополнительный опорный центр открыт и в Маарду. Это снижает нагрузку на обслуживавший этот регион подстанцию ”скорой” Махтра, расположенную в районе Ласнамяэ, где также отмечается высокий уровень инфицирования. Из-за нехватки мест в больницах пациенты из Таллинна направляются в Пярну, Рапла, Хаапсалу и Раквере”, — сказала Бешкина.

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов отметил, что плановое лечение в таллиннских больницах, к сожалению, на данный момент ограничено.

”Мы сделали тяжелый выбор и отправили 34 пациента клиники сестринского ухода Ляэне-Таллиннской центральной больницы в другие места — с согласия близких, преимущественно, домой, а также в попечительские дома и в прочие учреждения, оказывающие услугу сестринского ухода, чтобы освободить сестринский персонал для лечения пациентов с Covid-19”, — пояснил Попов.

По состоянию на сегодняшний день в Ляэне-Таллиннской центральной больнице на лечении находятся 107 пациентов с Covid-19, в Ида-Таллиннской центральной больнице — 127 пациентов с Covid-19. На прошлой неделе столичные больницы должны были повысить готовность к оказанию медицинских услуг в связи с высокой заполняемостью коечных мест. На данный момент в Ида-Таллинской центральной больнице 156 мест для лечения инфекции, а в Ляэне-Таллиннской центральной больнице — 123 коечных места для корона-пациентов.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии