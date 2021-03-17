Новости Эстонии
17.03.2021, 18:56

Член руководства Общества семейных врачей обратился с просьбой ко всем желающим вакцинироваться

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Мари Ээсмаа
Vaid telefoni teel öeldud „JAH“ ei ole piisav
Vaid telefoni teel öeldud „JAH“ ei ole piisav
Foto: Anni Õnneleid
Член правления Общества семейных врачей Эстонии Андрес Ласн сказал Delfi, что списки очередей на вакцинацию не безнадежно длинны. А то, что люди массово звонят, чтобы узнать про свою очередь (или с желанием записаться), - загружает телефонную линию и ухудшает доступность медицинских услуг.

"Таких людей достаточно, которые очень активно дают знать о своем желании", — говорит Ласн о новой тенденции.

Как сказал врач, центры семейных врачей сейчас сами связываются с представителями группы риска, и если кому-то еще не позвонили, что по большому счету на это две причины: во-превых, человек не входит в группу риска или, во вторых, просто отсутствует вакцина, который нужно делать прививку.

По словам Ласна, для врачей крайне важно создать стране дигитальное решение, чтобы каждый человек мог увидеть, входит он в группу риска или нет. Семейные врачи передали эту просьбу властям.

Врач также отметил, что желающих сделать прививку гораздо больше чем отказников. Говоря о шуме вокруг вакцины AstraZeneca, он сказал: "Советую желающим вакцинироваться оставаться спокойными, и воспользоваться возможностью вакцинироваться любой вакциной, если ее делает центр семейных врачей или какое-либо другое медицинское учреждение".

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