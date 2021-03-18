Новости Эстонии
18.03.2021, 07:50

"Деньги большие потрачены, что ж эти русские не учат эстонский?" Михаил Стальнухин горько иронизирует над системой изучения госязыка

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Михаил Стальнухин, депутат Рийгикогу, Центристская партия
Mihhail Stalnuhhin 21.09.2015 kell 13.00 Riigikogu ruumis nr. L333 osalemas koosolekul, kus arutatakse koolide rahastamist, auto on samal ajal Narvas.
Mihhail Stalnuhhin 21.09.2015 kell 13.00 Riigikogu ruumis nr. L333 osalemas koosolekul, kus arutatakse koolide rahastamist, auto on samal ajal Narvas.
Foto: Andres Putting
Тема изучения эстонского языка была одной из центральных на переговорах по созданию ныне действующего правительства. В парламенте же продолжает работу спецкомиссия по проблеме развития преподавания государственного языка, которая неоднократно делала свои предложения Министерству образования и науки. Об этих предложениях и главных проблемах, связанных с изучением эстонского, рассказал в эфире Raadio 4 председатель комиссии Михаил Стальнухин.

Комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка действительно работает полтора года, с июня 2019. Она была условием моего вхождения в коалицию, поскольку мне за 20 лет надоело коллегам раз за разом объяснять, насколько плохо обстоят в этой сфере дела.

За первое лето были подготовлены данные по одному очень локальному вопросу. Из Национальной библиотеки взяли все русско-эстонские словари, которые там были, их оказалось 14, и выяснилось, что из них только один соответствовал нормам.

30 лет мы только и слышим разговоры о необходимости изучать эстонский язык, и вдруг оказывается, что в сфере словарей полный бардак. Издание словарей — частный бизнес, но если вы пройдёте по школам, вы обнаружите огромное количество словарей в библиотеках, кабинетах эстонского языка, но при этом государство полностью сняло с себя ответственность. В Министерстве образования сказали, что за изданием учебников и тетрадей они ещё как-то приглядывают, а словари находятся вне их компетенции. Но в сфере производства учебных пособий в целом бардак.

У нас если с улицы на улицу перейти, получается огромная разница в учебной программе. Это говорит о том, что, хотя есть министерская программа, у нас отсутствует стандарт изучения эстонского языка. Что я имею в виду: должна быть методика, которая обеспечивает преподавание стандарта на любом уровне. А у нас получается так, что годами преподавание начинается с одного и того же пункта, или при смене школы меняются учебники, в которых оказываются просто катастрофические несовпадения.

Мы живём в рамках Болонской системы, которая в переводе на просторечный язык означает: делай, что хочешь. Но хотя бы для одного предмета, важность которого подчёркивают все, и всё время говорят об этом, можно же сделать какое-то исключение? То есть подготовить методику, начиная с детского сада и до выпускного класса с конкретными требованиями и подкреплённую учебными пособиями. Это та задача, которой должна заниматься власть, а конкретно Министерство образования.

Говорю я не лично от себя, а от того состава комиссии, в котором четыре очень разные партии поняли, в чём дело. Поняли, что на протяжении 30 лет тот профессиональный подход, который должен быть, полностью истреблён.

Первое — это учебные пособия. Единая методика. Стандарт такого уровня, чтобы весь класс, дети разных способностей могли овладеть языком. Это вполне можно сделать.

Второе — учителя. В 90-е годы, когда я учился, специальность сразу, с первого курса называлась ”Учитель эстонского языка в иноязычной школе”. Сейчас абитуриент выбирает свою специальность через несколько лет после поступления. Плюс к этому накладывается то, что с 2014 года фактически был отменён государственный заказ на учителей. Специальность учителя эстонского языка выбирают немногие.

С подготовкой учителей чёрт-те что творится. Превалирует взгляд дилетантов, которые считают, что на учителя можно легко выучиться: вот мы сейчас денег дадим, с улицы людей возьмём и за три месяца сделаем из них учителей эстонского языка. Я с таким согласиться не могу. Настоящий учитель — это многолетняя подготовка.

Ещё в 1993 году от Нарвского языкового центра в тогдашнее правительство посылали предложение отстать от взрослых, перестать выбрасывать деньги на ветер и начать заниматься детьми. Прошла четверть века, и чем занимаются детские сады? Так же, как и школы — проводят занятия на своё усмотрение. Нет централизованного процесса.

Что касается обучения взрослых — создаётся информационный фон: люди, которые с этой проблемой не сталкиваются — эстонская часть общества — слушают прекрасные доклады со стороны фондов, министерств о достижениях и успехах, ведь иного сказать нельзя, ибо за 30 лет потрачены уже даже не десятки, а сотни миллионов евро. И где результат? Но эстонская часть общества уверена, что всё делается правильно. Деньги большие потрачены, что ж эти русские не учат эстонский язык? И сложно объяснить, что не смогли наладить даже контроль за производством словарей.

Есть методики, которые определённо и чётко говорят, что когда человек учит язык, он не может ограничиваться только чтением или слушанием. Он должен писать: есть такая вещь как память тела, например. Это всё многолетние разработки педагогов, но их предлагают заменить листанием айпадов, хотя не объясняют, смогут ли ими всех обеспечить.
Существует электронный словарь, я пользуюсь им, когда не нахожусь дома, но это не то. Для учебного процесса пока ещё нужны бумажные книги, учебники и словари.

В издательстве, с которым я сотрудничаю, я однажды рассказывал, каким должен быть учебник: он должен быть забавным, в нём должны быть симпатичные герои, дети должны играть и учиться одновременно, и это должно происходить на всех ступенях обучения. Мы подготовили проект, отправили в министерство образования, но конкурс не выиграли, выиграла компания, которая занимается — угадайте чем? — производством садовых удобрений. Зато все они были из правильной партии.

Уже имеющиеся международные практики по изучению иностранных языков применять можно, но мне кажется, что у нас эстонский язык стал уже давно, начиная с 90-х, коровой, которую может доить любой, у кого есть связи и опыт в сфере написания проектов и тому подобного. И отсутствует системный интерес у людей, которые процесс обучения должны возглавлять.

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