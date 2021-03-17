Исследование: как коронакризис повлиял на эстонцев и русских

На вопрос, насколько вы в курсе того, какие меры по сдерживанию распространения коронавируса действуют на сегодняшний день, 47% респондентов ответили: хорошо в курсе, слежу за всеми связанными с этим новостями ежедневно. Также большое количество респондентов — 43% сказали, что в целом в курсе, но есть некоторые вопросы. Уровень информированности достаточно стабилен с прошлой осени, за исключением небольших изменений в декабре 2020, когда он временно был еще выше.

5% ответили, что немного знаком, но есть много вопросов, 1% совершенно не в курсе этой темы, 3% не проявляют интереса и 1% респондентов не смогли ответить.

При этом, если делать выборку по национальному признаку, то 44% эстонцев считают, что хорошо информированы и 47% в целом в курсе, но у них остаются некоторые вопросы. Среди других национальностей эти цифры составляют 53% и 35% соответственно, что показывает более высокую уверенность в своей информированности среди русскоязычных жителей.

В первые недели ЧП информированность среди эстонцев была выше (83%), чем не у эстонцев (70%).

Источники информации

В качестве основного источника информации по коронавирусу все 1252 респондента, как русскоязычные, так и эстонцы называют порталы Delfi и Postimees.

На втором месте, если по прежнему рассматривать всех респондентов ETV, третьем — портал err.ee, четвертом — радио, пятом — социальные медиа, шестом — порталы госучрежений (например, kriis.ee и. terviseamet.ee), седьмом — друзья и знакомые, восьмом — газеты и девятом — другие эстонские телеканалы и новости.

Среди русскоязычных респондентов (528) большинство в качестве источника информации предпочитает Delfi и Postimees. То есть, здесь абсолютная солидарность. Далее по приоритетам источники разнятся, за исключением радио.