Исследование: как коронакризис повлиял на эстонцев и русских(115)
На вопрос, насколько вы в курсе того, какие меры по сдерживанию распространения коронавируса действуют на сегодняшний день, 47% респондентов ответили: хорошо в курсе, слежу за всеми связанными с этим новостями ежедневно. Также большое количество респондентов — 43% сказали, что в целом в курсе, но есть некоторые вопросы. Уровень информированности достаточно стабилен с прошлой осени, за исключением небольших изменений в декабре 2020, когда он временно был еще выше.
5% ответили, что немного знаком, но есть много вопросов, 1% совершенно не в курсе этой темы, 3% не проявляют интереса и 1% респондентов не смогли ответить.
При этом, если делать выборку по национальному признаку, то 44% эстонцев считают, что хорошо информированы и 47% в целом в курсе, но у них остаются некоторые вопросы. Среди других национальностей эти цифры составляют 53% и 35% соответственно, что показывает более высокую уверенность в своей информированности среди русскоязычных жителей.
В первые недели ЧП информированность среди эстонцев была выше (83%), чем не у эстонцев (70%).
Источники информации
В качестве основного источника информации по коронавирусу все 1252 респондента, как русскоязычные, так и эстонцы называют порталы Delfi и Postimees.
На втором месте, если по прежнему рассматривать всех респондентов ETV, третьем — портал err.ee, четвертом — радио, пятом — социальные медиа, шестом — порталы госучрежений (например, kriis.ee и. terviseamet.ee), седьмом — друзья и знакомые, восьмом — газеты и девятом — другие эстонские телеканалы и новости.
Среди русскоязычных респондентов (528) большинство в качестве источника информации предпочитает Delfi и Postimees. То есть, здесь абсолютная солидарность. Далее по приоритетам источники разнятся, за исключением радио.
”Особенность русскоязячного населения заключается в том, что разброс источников намного больше, чем среди эстонцев. Также в сравнении более значимую роль играют источники информации, завязанные на личное общение — соцсети, друзья и близкие, что способствует распространению непроверенных слухов”, — говорит советник по стратегической коммуникации Коммуникационного бюро правительства Марианна Макарова.
Наиболее важные источники информации среди русскоязычных респондентов
Макарова обращает внимание, что недостоверная или неточная информация может присутствовать в социальных медиа, в интернете, или же поступать от родственников, друзей соседей или от ПБК и других российских телеканалов.
”Как правило это информация связанная с темой вакцинации, там могут быть иные точки зрения, чем доминирующие в Эстонии”, — поясняет Макарова, которая обращает внимание, что в течение этого года, особенно на этой неделе, важность ETV и ETV+ для русскоязычных жителей Эстонии выросла.
Если в начале кризиса российские каналы были важны примерно для 20% русскоязычных, то к осени этот показатель упал до 10%. Когда ситуация обостряется, то русскоязычное население начинает отмечать в качестве важных источников страницы госучрежений. ” весной на третьей неделе кризиса и осенью, когда было обострение ситуации, особенно в Ида-Вирумаа — треть русскоязычных жителей Эстонии обращались к первоисточнику информации, к сайтам госучреждений — что только подтверждает важность коммуникации на русском языке”, — говорит Макарова.
В конце февраля и начале марта, как только в СМИ и устах ключевых фигур зазвучала информация о том, что ситуация критична, поддержка ужесточения мер и ограничений среди населения возросла.
Отношение к ужесточению мер
Отношение к ужесточению мер среди эстонцев и других национальностей разнится практически в два раза. Если 43% эстонцев в начале марта были уверены, что меры надо ужесточить, то среди жителей Эстонии других национальностей этот показатель составляет 24%. 42% процента эстонцев придерживаются мнения, что меры достаточные и их ужесточать не надо, среди других национальностей этот показатель немного выше — 46%.
Опросы проводит Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии и Министерства социальных дел начиная с первой недели чрезвычайного положения. На данный момент проведено 24 опроса. В репрезентативной выборке принимали участие 1250 — 2000 респондентов. Опросы проводились еженедельно во время ЧП, ежемесячно летом, с осени — два раза в месяц.
Выполнение официальных инструкций
76% эстонцев ответили, что соблюдают все официальные постановления и меры правительства для предотвращения распространения коронавируса. Среди других национальностей этот показатель составляет 63%. Если брать в учет всех респондентов, принявших участие в опросе, то он достаточно высокий — 72%
Респондентам был задан следующий вопрос: ”Если так случается, что вы иногда не следуете какой-либо инструкции для уменьшения распространения коронавируса, то что является основной причиной?”. При такой постановке вопроса количество респондентов, указавших что строго придерживаются всех правил и ограничений и не делают исключений — стало значительно ниже, 43%.
Наиболее распространены такие поводы для исключений как рабочие или семейные обязанности, и здесь нет большой разницы между национальностями. Среди русскоязычных респондентов значительно более распространена такая причина, как ”Не считаю некоторые инструкции достаточно эффективными, чтобы было необходимо им следовать” — ее называют 12% респондентов. Среди эстонцев 7%.
Действия для снижения риска заражения
Марианна Макарова, ссылаясь на данные исследования обращает внимание, что среди русскоязычных значительно меньше людей, кто остается дома для снижения риска заражения. ”Это зависит от структуры занятости и задействованности людей на рынке труда, а также возможности работать удаленно — этот показатель среди работающих эстонцев вдвое выше — 38%, чем среди русскоязычных 19%”, — поясняет она, приводя данные, согласно которым дома остаются 58% эстонцев и 29% русских.
Определенное влияние на готовность оставаться дома при первых подозрениях на заболевание может оказывать также экономическое влияние связанных с коронавирусом изменений. Среди русскоязычных значительно выше доля тех, чей доход снизился в результате связанной с коронавирусом ситуации, а также более распространена такая причина стресса, как страх потерять работу и доход. На этом фоне очень важна поддержка работодателей, чтобы они обеспечивали возможность у работников оставаться дома в случае подозрения на заболевания, и предотвращать заражения в коллективах.
Общественного транспорта по возможности стараются избегать 66% эстонцев и 59% представителей других национальностей. Социальную дистанцию вне дома стараются соблюдать 70% эстонцев и лишь 57% неэстонцев. А вот в качестве профилактики против коронавируса мытье рук эстонцы и неэстонцы назвали назвали поровну: 86%.
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