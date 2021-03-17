С субботы по вторник в Маарду, Локса и Ласнамяэ будет проведена вакцинация пожилых людей

Жители Ласнамяэ, Локса Маарду в возрасте 70 лет и старше могут выбрать подходящее время для вакцинации в период 20-23 марта в данных трех местах. Время вакцинации могут видеть и регистрировать в дигирегистратуре только те люди, которые принадлежат соответствующей целевой возрастной группе данного этапа вакцинации и входят в регистр семейных врачей из их районов.

В случае людей, принадлежащих к целевой группе в возрасте до 80 лет, Больничная касса просит их близких помочь пожилым людям в регистрации через дигитальную регистратуру или при регистрации по телефону.

Люди, не имеющие медицинскую страховку, проживающие в этих районах, также могут зарегистрироваться для вакцинации, позвонив по специальному номеру. Кроме дигирегистратуры и самостоятельной записи по телефону, для самых пожилых (т.е. пациентов в возрасте 80 лет и старше) создана и другая возможность - для регистрации времени приема с ними свяжется их семейный врач.

Вакцинация проводится в частной клинике Medicum , находящейся в Ласнамяэ. Человек должен зарегистрироваться самостоятельно или при помощи близкого через общегосударственную дигитальную регистратуру. Начиная с четверга также можно будет позвонить для регистрации по специальному номеру 699 8040. По данному телефону в четверг и пятницу будут отвечать сотрудники районной управы Ласнамяэ , которые помогут звонящим зарегистрироваться на вакцинацию.

По словам Кюлли Фридеманн, руководителя отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, цель такой широкомасштабной вакцинации - в первую очередь защитить пациентов, находящихся в группе риска, и проживающих в районах с более высоким уровнем инфицирования. « Харьюмаа - это уезд с самым высоким уровнем инфицирования, где на первом месте сейчас - именно районы Маарду и Ласнамяэ. Чрезвычайно важно сейчас максимально защитить наиболее уязвимые группы населения из данных районов», - сказала Фридеманн.

Для вакцинации пожилым людям в Ласнамяэ, Локса и Маарду выделено 2000 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Регистрация на свободное время для вакцинаций начинается сегодня, и в четверг будет добавлена возможность регистрации по телефону.

Жители из вышеперечисленных районов, у которых семейный врач работает в другом районе, при желании могут позвонить для регистрации по телефону 699 8040, который будет работать в четверг и пятницу с 9 до 18 часов.

Пациенты из группы риска, входящие в регистры семейных врачей Маарду, Локса и Ласнамяэ, будут вакцинированы в период с субботы по понедельник в клинике Medicum в Ласнамяэ по адресу Пунане 61, в период с субботы по вторник - в Центре Отдыха Маарду по адресу Кимикуте 12b и в Локса по адресу Пости 29.

Чтобы записаться на прием, необходимо войти в дигитальную регистратуру (digegistratuur.ee или digilugu.ee). Начиная с четверга, время также можно забронировать на специальной странице регистратуры клиники Medicum, доступ к которой можно получить на интернет-странице medicum.ee.

Вакцинация с вакциной Pfizer / BioNTech проводится в два этапа - две инъекции будут сделаны с интервалом шесть недель. Время второй инъекции для людей, вакцинирующихся с субботы по вторник, будет записано сразу при визите для проведения первой инъекции.

Цели вакцинации против COVID-19 состоят в том, чтобы защитить группы риска, у которых есть большая вероятность заразиться или у которых в случае заражения грипп с вирусом COVID-19 может протекать более тяжело. К целям также относится предотвращение и уменьшение связанных с COVID-19 случаев заболеваний и смерти, снижение нагрузку на систему здравоохранения, а также обеспечения нормальной общественной ситуации в стране.

Как забронировать время для вакцинации от COVID-19 в системе дигитальной регистратуры?

• Войдите в общегосударственную систему дигитальной регистратуры ( www.digegistratuur.ee или www.digilugu.ee ).

• Аутентифицируйте себя с помощью Smart-ID, Mobile-ID или ID-карты.

• Если вы в настоящее время входите в целевую группу людей, которые должны быть вакцинированы, при входе в систему на главной странице появится соответствующее уведомление.

• Система автоматически переведет вас на страницу поиска свободного времени в дигирегистратуре, когда оказатель медицинских услуг сделает свое время для визитов общедоступным.

• Как только вы найдете подходящее вам свободное время для регистрации, вы сможете сразу забронировать его через общегосударственную дигитальную регистратуру.

• Обязательно приходите на вакцинацию вовремя и в случае, если по какой-либо причине вы не можете приехать вовремя, обязательно заранее проинформируйте об этом медицинское учреждение.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.