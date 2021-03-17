Вакцинация правительства и Рийгикогу отложена, хотя коронавирус серьезно мешает их работе

По словам Рауна, решение вакцинировать важных для государства лиц было принято до того, как поступила информация, что в ближайшее время в Эстонию поступит меньше доз вакцины, чем ожидалось.

Раун добавил, что детального плана вакцинации на их счет составлено не было. Согласно изначальному плану, правительство и Рийгикогу должны были вакцинировать вакциной AstraZeneca.

При этом коронавирус серьезно мешает работе как членов правительства, так и депутатов Рийгикогу. В понедельник премьер-министр Кая Каллас сообщила, что больна коронавирусом. Если вчера она еще пыталась работать по видеосвязи в сопровождении сильного кашля, то сегодня поступило сообщение, что в связи с болезнью Каллас рабочие задания главы правительства будет временно выполнять Яак Ааб.