17.03.2021, 11:33
Сага с изнасилованием лошадей: суд признал виновной конюшню, а не насильника(139)
Foto: Ago Tammik
15 марта Госсуд решил не брать в производство кассационную жалобу SA Eesti Maaelumuuseumid. Таким образом вступает в силу решение Тартуского окружного суда, согласно которому управляющее конюшней Тори целевое учреждение должно возместить ущерб владельцам лошадей.
За повреждения, которые получили скаковые лошади в результате того, что насильник проник в конюшню, SA Eesti Maaelumuuseumid придется заплатить владельцам 31 925 евро.
Как ранее писал Eesti Ekspress, на конюшне Тори был пойман с поличным (и без штанов) проживающий в округе 30-летний мужчина, который неоднократно насиловал лошадей на конюшне. Как оказалось, мужчина является членом партии EKRE, в которой он состоит до сих пор.
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