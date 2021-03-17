В Эстонии зафиксировано два случая возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса. Один человек умер

Несмотря на это Ирс утверждает, что Эстония должна продолжить использование вакцины AstraZeneca до тех пор пока не будет доказано, что случаи тромбоза вызвала именно вакцина, а риск ее введения выше, чем польза от вакцины.

Что касается побочных действий вакцины AstraZeneca, зафиксированных в Эстонии, то это были, в основном, аллергические реакции. Также был зафиксирован случай тромбоза с летальным исходом.

Второй случай тромбоза зафиксирован у 82-летнего мужчины после вакцинации Pfizer. Тромбоз возник в кровеносном сосуде глаза и вызвал нарушение зрения, жизни человека ничего не угрожало. Также он принимал лекарство, в случае которого тромбоз является известным побочным действием.

Европейский лекарственный департамент ранее сообщал, что по состоянию на 10 марта среди 5 млн вакцинированных было зафиксировано 30 случаев тромбоза после вакцинации. Ирс добавил, что на сегодняшний день их стало больше.

"Сейчас отсутствуют научные данные, которые указывали бы на то, что одна вакцина опаснее другой", — подчеркнул Ирс.