Молодая бизнес-леди спасает старейший в Латвии косметический бренд. Рядом с Олегом Осиновским проявляет себя как независимый предприниматель

Анастасия Удалова родилась в 1989 году в Латвии, в городе Резекне. Она окончила среднюю школу в период кризиса, когда половина жителей города уезжала в Англию собирать клубнику. После средней школы молодая энергичная девушка пошла учиться на юриста, выбрав в качестве дополнительной специальности психологию. Анастасия считает, что тогдашний ее выбор помогает ей в жизни и сейчас, когда она спасает пионера латвийского косметического бизнеса и руководит крупными заводом, еще помимо самого дорогого проекта недвижимости в Грузии.

Глядя на то, как много тебе уже удалось достичь, невольно задаешься вопросом, откуда в тебе такая предприимчивость?

После перестройки мои родители сразу же занялись собственным бизнесом. 20 лет они вместе управляли строительной компанией, в которой мама все это время была финансовым директором, а отец — генеральным директором. Конечно, как и многие другие люди бывшего Советского Союза, мои родители в 1990-е годы очень много работали, чтобы обеспечить семью и реализовать свои мечты, поэтому они, безусловно, являются для меня примером. Поначалу предпринимательство не было моей целью. Я была молодой максималисткой, и мне хотелось скорее отстаивать справедливость и защищать права тех, кто сам не мог этого сделать. Как-то мне в руки попала анкета, которую я заполняла в первом классе, и уже в ней ответ на вопрос ”Кем ты хочешь стать?” был связан с юриспруденцией.

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