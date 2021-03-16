ФОТО | Немецкие истребители выполнили в небе Эстонии более сотни тренировочных полетов

”Наша миссия, как и сотрудничество с эстонцами во все прежние годы сложились на все сто процентов”, — отметил прежний командир немецкого контингента подполковник Штефан Ауэр (Stefan Auer). В марте он передал руководство подразделением новому командующему.

”По своему опыту нахождения в Эстонии в 2018 и 2019 году могу сказать, что сотрудничество и оказываемая Силами обороны поддержка нашим операциям из Эмари являются выдающимися”, — добавил новый командир контингента подполковник Сёрен Рихтер (Sören Richter).

Немецкие истребители охраняли воздушное пространство стран Балтии из Эмари чаще пилотов других стран — ВВС Германии участвуют в миссии в восьмой раз.

”Присутствие наших Eurofighter в стране являются четким сигналом нашим эстонским союзникам: мы настороже и готовы защищать безопасность и неприкосновенность неба стран Балтии”, — сказал подполковник Сёрен Рихтер.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии вступили в альянс.

Второе участвующее в миссии авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве — сейчас это авиакрыло ВВС Италии, тажке использующее истребители Eurofighter Typhoon.