Законопроект о порядке проведения экзаменов в школах направлен в Рийгикогу

”Ситуация с распространением вируса нестабильна и постоянно меняется. Поскольку мы не знаем, какой будет ситуация во время проведения экзаменов, необходимо создать гибкие возможности для принятия решений, — сказал руководивший заседанием заместитель председателя комиссии по культуре Яак Валге. — В случае, если проведение экзаменов будет невозможным из-за ограничений, законопроект позволит при необходимости перенести экзамены на более поздний срок”.

По словам члена комиссии Сигне Киви, наиболее важно — здоровье учеников, учителей и других людей, связанных с экзаменами. Также важно, чтобы каждый ученик и во время кризиса смог закончить школу. Она подняла вопрос о поддержке учеников, для которых эстонский язык не является родным. ”Необходимо обеспечить поддержку со стороны школы и государства ученикам, которые нуждаются в помощи с изучением языка во время дистанционного обучения”, — отметила она.

Участвовавшая в заседании министр образования и науки Лийна Керсна пояснила комиссии, что инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии (349 SE) дает возможность при необходимости перенести время экзаменов и организовать дополнительное время для их сдачи. Также законопроект позволит при необходимости применить исключения в условиях окончания школы, если из-за введенных правительством ограничений организовать проведение экзаменов в разумное время невозможно. Помимо этого, законопроект позволит в этом году применять описательное оценивание при оценке учеников основных школ и гимназий. Для такого оценивания не используется цифровой эквивалент. Оценку не нужно будет переводить в пятибалльную систему.

Комиссия внесла предложение направить законопроект на первое чтение пленарному заседанию Рийгикогу 24 марта.