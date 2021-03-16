Проекту российского бизнесмена может угрожать штраф от властей Таллинна

В 2015 году с городом Таллинном был заключен договор. Насколько известно Äripäev, в договоре среди прочего значилось, что к 2019 году на одном из участков следует не только построить инфраструктуру, но и возвести запланированное там здание. Если же проект не будет реализован в срок, то, согласно договору, город вправе выставить девелоперу штраф в размере 0,5 млн. евро.