Ланно: сейчас крайне важно ускорить темпы вакцинации представителей наиболее уязвимых групп

”Вакцинация обеспечивает защиту от заражения, что поможет нашему обществу вернуться к долгожданной нормальной жизни, — сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно. — В Эстонии как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 получили более 100 000 человек, и это число увеличивается с каждым днем. Сейчас крайне важно ускорить темпы вакцинации для представителей наиболее уязвимых групп с точки зрения заболевания COVID-19. Затем, по мере увеличения поставок вакцины ближе к концу весны будут созданы возможности для вакцинации всех остальных желающих; вакцины заказаны для всех без исключения. Важно, чтобы каждый из нас воспользовался предложенной возможностью и сделал прививку от коронавируса”.

Ланно добавил, что большая часть работников передовой уже прошла вакцинацию, и это позволило значительно снизить показатели заражения среди медицинских работников и сотрудников социального попечения. ”При этом мы напоминаем, что сейчас Эстония находится на пике распространения коронавируса, а система здравоохранения работает на пределе своих возможностей, — добавил Ланно. — Чтобы больницы смогли оказывать помощь не только больным COVID-19, но и другим пациентам, мы должны ограничить распространение вируса путем сокращения физических контактов, соблюдения дистанции при общении с другими людьми, ношения масок и соблюдения правил гигиены. Также следует отменить все собрания и встречи”.

В кампании ”Теперь я смелее!” участвуют врачи, спасатели, учителя, полицейские и прочие работники передовой, а также представители групп риска, сделавшие прививку против коронавируса. Кампания проводится на эстонском и русском языке.

Образцы материалов в рамках кампании можно посмотреть ЗДЕСЬ.