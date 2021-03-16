Не ведитесь! Орудуют мошенники, которые предлагают быстрый способ заработать

На прошлой неделе поступило сообщение из Пярнумаа, где мошенники предлагали людям работу с обещанием быстрого заработка. Для того, чтобы якобы оформить человека на хорошо оплачиваемую работу, мошенники просили дать им ID-карту с паролями, или же данные для входа в интернет-банк.

По словам полиции, мошенники внушают жертвам, что якобы имеют право получить эти данные. Используя данные жертвы мошенники берут на ее имя кредит. При этом люди часто сразу не узнают, что стали жертвой мошенничества, так как им через какое-то время возвращают документы, и лишь уже позже приходит сообщение касательно обязательства по возвращению кредита.

Используя данные доверчивых людей мошенники, в основном, заключают договора по кредиту или берут быстрые кредиты. Полиция напоминает, что со своими документами и личными данными нужно обращаться осторожно, и уж точно не стоит давать их незнакомым людям.

На прошлой неделе полиция получила информацию еще об одной мошеннической схеме. Людям приходит короткое сообщение, где утверждается, что человек должен уйти на самоизоляцию, так как является близкоконтактным лицом. Однако от самоизоляции его обещают освободить за деньги и дают руководство, как совершить платеж.

Полиция подчеркивает, что это 100% мошенничество, что дает понять как содержание сообщения, так и то, как оно оформлено.

Как защититься от мошенничества?

· Не передавайте третьим лицам свои документы и банковские карты вместе с ПИН-кодами, а также фото документов.

· Не храните ID-карту вместе с ПИН-кодами, например, в кошельке, чтобы в случае кражи или потери никто не смог воспользоваться вашими данными в преступных целях.

· Если ПИН-коды вашей ID-карты пропали или попали в чужие руки, приостановите действие сертификатов по номеру 677 3377.

Куда обращаться в случае обмана?

· Если вы стали жертвой преступления, подайте заявление в полицию.