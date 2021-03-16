ФОТО | "У него было тактическое преимущество перед полицейскими". Продолжается суд над лихуласким стрелком

Прокурор с помощником представили принадлежавшее Таррасте оружие. После ручного пистолета из метровой коробки достали еще одно оружие. К нему было прикреплено самодельное дополнительное устройство — изогнутый железный стержень длиной около полметра, или опора для плеча и тонкий опорный рычаг для руки.

Вызванный на заседание в качестве экспертного свидетеля старший офицер полиции Пяртель Прейнвалтс отметил, что эти дополнения помогают боле точно стрелять. Он также назвал их тактическими модификациями.

Прейнвалтс рассказал, что у Микка Таррасте было тактическое преимущество, когда он стрелял по полицейским.

Так как уже наступили сумерки, то глаза Таррасте успели привыкнуть к ним, в отличии от только что прибывших на место полицейских. У стрелка было и другое преимущество над сотрудниками полиции: он использовал предназначенное для военных действий оружие, которое может стрелять значительно дальше и точнее, чем табельное оружие полиции. Прейнвалтс добавил, что полицейским не разрешается стрелять.

"Он точно хотел заставить автомобиль [полиции] остановиться и/или убить находившихся в нем людей", — подчеркнул свидетель. Прейнвалтс подвел итог, что поведение Таррасте не было инстинктивным — он явно был подготовлен и умело обращался с оружием.

Pärnu Postimees писал, что на вчерашнем заседании коллега и друг Таррасте рассказывал, что 6 июня днем он обсуждал с Таррасте поход в баню, после чего он попросил Таррасте купить сигареты и вино на местной заправке Olerex. Когда друзья услышали, что там произошло, они на всякий случай скрылись в соседнем хуторе.

Что произошло 6 июня