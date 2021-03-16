Google запускает в Эстонии программу обучения, чтобы помочь восстановлению экономики

Помимо организации обучения, Google жертвует Центральному союзу профсоюзов Эстонии 150 000 долларов через свою благотворительную организацию Google.org. Эти средства пойдут на обучение использованию цифровых технологий и инструментов людей, которые могут в будущем потерять свою нынешнюю работу. По словам лидера профсоюзов Пэепа Петерсона, решение Google имеет важное значение, поскольку поможет людям с низкой квалификацией и низким доходом найти в будущем лучшую работу.

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт сказал, что повышение цифровых навыков всех групп общества является важным пунктом коалиционного соглашения нового правительства: ”Чтобы выйти из вызванного пандемией кризиса, будучи сильнее и конкурентоспособнее, нам необходимо совершить цифровую революцию в экономике. Это предполагает улучшение знаний в сфере ИТ в обществе — как среди людей, так и среди предприятий — и новая инициатива Google прекрасно поддерживает эту цель. Несмотря на то, что цифровая компетентность нашего общества достаточно высока, всегда существует возможность улучшить знания и навыки”.

”Пандемия коронавируса продемонстрировала, что цифровые технологии позволяют людям эффективнее общаться, а также помогают бизнесу продолжать предоставлять важные услуги тем, кто в них больше всего нуждается. Эстония является ведущей страной в том, что касается ИТ, и обладает хорошими предпосылками для того, чтобы проложить путь к основанному на технологиях, устойчивому и инклюзивному восстановлению, которое принесет пользу всем жителя страны. Google хочет подставить здесь плечо, обеспечивая людям и предприятиям Эстонии знания и инструменты, необходимые для достижения еще большего успеха в будущем”, — пояснил президент Google в Европе Мэтт Бриттин.

В сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций, Целевым учреждением развития предпринимательства ( EAS ) и Уездными центрами развития Google предлагает всем заинтересованным бесплатное обучение, например, в областях разработки веб-сайтов или интернет-магазинов, повышения заметности в цифровом мире, маркетинга в социальных сетях, разработки дигитальных стратегий и многого другого. Кроме того, Google жертвует Центральному союзу профсоюзов Эстонии 150 000 долларов, или около 125 000 евро, чтобы улучшить цифровые навыки 1000 низкооплачиваемых работников.

”Обусловленный коронавирусом кризис ускорил автоматизацию рабочих мест и еще заметнее продемонстрировал, насколько важно для повседневной жизни элементарное знание цифровых технологий: будь то удаленная работа или заказ в Интернете нужных товаров. К сожалению, низкооплачиваемые сотрудники часто не видят необходимости развивать и улучшать свои цифровые навыки. В то же время именно их рабочие места в будущем пострадают больше всего. Мы благодарим Google за поддержку и работу с тем, чтобы изменения на рынке труда были максимально безболезненными”, — пояснил Петерсон.

Что такое ”Учитесь с Google”?



Программа ”Учитесь с Google” предназначена для всех малых и средних предприятий, желающих улучшить цифровые навыки своих работников и добиться успеха в Интернете. К участию также приглашаются и те, кто только планирует открыть свой бизнес.

Программа предлагает обучение по 10 различным темам. Среди прочего здесь научат, как создать эффективный веб-сайт, запустить успешный интернет-магазин и сделать свое предприятие более заметным в Интернете. Участники также пройдут обучение по темам социальных сетей, поисковых механизмов и видеомаркетинга, и им помогут в создании жизнеспособных цифровых стратегий. Кроме того, программа расскажет о том, как выйти на новые рынки за счет расширения онлайн-продаж.

Предприятие или частное лицо должны зарегистрироваться на сайте https://grow.google/intl/en и выбрать тему обучения. Курсы стартуют в апреле и проходят на эстонском языке в форме вебинара. Преподаватели являются экспертами в своих областях. Количество участвующих в курсах сотрудников компаний никак не ограничено.

Кроме того, Google предлагает 100 стипендий на обучение в сфере ИТ-поддержки для людей с низким доходом. Прошедшие обучение получат сертификат, который может помочь им в будущей карьере. Всего к концу 2021 года Google обещает обучить не менее 4000 человек и предприятий.