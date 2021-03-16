За коронавирусный год удовлетворенность эстонской системой здравоохранения выросла

Опрос охватывал, среди прочего, и удовлетворенность системой государственного медицинского страхования. Системой удовлетворены трое из четырех жителей Эстонии (т. е. 75%). По сравнению с предыдущим годом удовлетворенность значительно улучшилась — по сравнению с опросом 2019 года удовлетворенность увеличилась на 9%. По словам Райна Лаане, причиной этого, безусловно, является прозрачность системы финансирования медицины, открытое общение и новые медицинские услуги. ”Прошлый год принес нам, например, удаленные приемы, новые, более удобные для пациентов пути лечения, а также более широкое использование дигитальной регистратуры”, — перечислил Лаане. ”Для нас большим признанием является то, что все эти нововведения были отмечены, и в результате люди могут получать все больше и больше помощи”, — добавил он.

В ходе опроса также была проведена оценка доступности медицинской помощи. 62% населения Эстонии считают уровень доступности "хорошим" или "скорее хорошим", что является самым высоким результатом начиная с 2011 года. По сравнению с прошлым годом удовлетворенность увеличилась на 4%. Больше среднего (62%) удовлетворены мужчины, эстонцы, люди в возрасте 15-24 лет и старше 75 лет, а также жители Западной Эстонии. Наиболее критичны женщины, представители других национальностей, люди в возрасте от 35 до 49 лет и жители Северной Эстонии.

По словам Рейна Лаане, Председателя Правления Больничной кассы, год начала пандемии коронавируса стал большим испытанием для нашей системы здравоохранения. ”Трудный год определенно заставил всех нас больше думать о специалистах здравоохранения, об их повседневных проблемах и тяжелом труде, а также достойно ценить их работу. Коллектив Больничной кассы может только порадоваться тому, что все это также отразилось и в результатах исследования уровня удовлетворенности населения”, — сказал Лаане.

Согласно данным последних трех лет удовлетворенность системой здравоохранения неуклонно растет. Результаты опроса 2018 года показали, что 58% жителей Эстонии удовлетворены системой здравоохранения, годом позже — 64%, а в прошлом году удовлетворенность системой здравоохранения выросла еще на 8%.

За последние 12 месяцев 96% населения Эстонии так или иначе контактировало с системой здравоохранения Эстонии. Чаще всего люди покупали рецептурные лекарства и посещали семейного врача или медсестру — это делало более 70% людей. Более половины участников опроса также посещали в течение года стоматолога или врача-специалиста. Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, 23% населения получили медицинскую помощь при помощи удаленных услуг.

70% участников опроса посещали за последние 12 месяцев семейного врача или семейную медсестру. Среди них удовлетворенность доступностью услуг семейного врача во многом зависит от времени, затраченного на ожидание получения этой услуги. 71% населения смогли проконсультироваться со своим семейным врачом или медсестрой в течение трех дней после обращения к ним, и это также отражено в результатах опроса об удовлетворенности: большинство из них (84%) были удовлетворены доступностью помощи семейного врача. 83% людей убеждены, что их семейный врач может помочь им с большинством проблем со здоровьем.

За последний год 52% участников опроса посетили врача-специалиста. 48% из них были вынуждены ждать приема у врача-специалиста более месяца после дня записи на прием. При этом 28% участников опроса смогли попасть на прием в течение семи рабочих дней. 59% пациентов остались довольны скоростью попадания на прием.

Жители Эстонии считают активный и подвижный образ жизни и здоровое питание важнейшими факторами профилактики заболеваний. Эти ключевые слова назвали 92% и 88% участников опроса соответственно. Кроме вышеперечисленного, важными факторами были названы отказ от курения, регулярные проверки здоровья и ограничение потребления алкоголя.

Помимо прочего, в исследовании была затронута также тема осведомленности об общегосударственной системы медицинских данных digilugu.ee. 83% жителей Эстонии слышали о данной инфосистеме. Хотя бы один раз данный интернет-портал посетило 62% участников опроса. И уровень осведомленности об инфосистеме, и ее использование увеличились по сравнению с прошлым годом — осведомленность на 8% и использование на 15%. Портал в основном используется для просмотра собственных данных, заполнения справки о состоянии здоровья, а также для просмотра или записи на прием к врачу в дигирегистратуре.

Целью исследования, проведенного Больничной кассой Эстонии и Kantar Emor, было выяснение оценки населения Эстонии в отношении медицинского обслуживания и организации системы здравоохранения, предлагаемых в Эстонии. В ходе исследования, проведенного в декабре 2020 года, было опрошено 1288 человек.