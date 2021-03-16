Alexela открыла в Тарту новую заправку CNG

"Биометан — это экологичное топливо с нулевым выбросом; как иначе мы можем выполнять поставленные для возобновляемой энергии транспортные цели, если мы сами не будем создавать на рынке эти возможности для частных и бизнес-потребителей", — заявил председатель правления АО Alexela Айво Адамсон об открытой в Тарту заправки биометана.

Имеющийся опыт Alexela в части создания газовых заправок показал, что мы на верном пути. "Чем больше мы вкладываем в создание сети заправок биометаном, тем больше мы можем популяризировать эксплуатацию экологичных автомобилей, работающих на CNG", — заявил Адамсон и добавил, что это самый настоящий пример зеленых инвестиций.

Как для обычных потребителей, так и для предприятий использование отечественного зеленого газа в качестве топлива снизит расходы на топливо примерно наполовину. "Если Вы ездите на CNG, 100 километров поездки будет стоить три-четыре евро. Отдавая предпочтение транспортным средствам на биометане, Вы можете быть уверены, что автовладелец выиграет в деньгах, а природа — в целом", — сказал руководитель AO Alexela.

Возобновляемое топливо, которое будет продаваться на заправке биометана Alexela на Рижском круговом перекрестке, произведено из сырья в Тартумаа, на биогазовой станции Ильматсалу, принадлежащей эстонским предприятиям Infortar и Alexela. Возобновляемое топливо биометан производится, в основном, из биоразлагаемых отходов, например, из навоза, навозной жижи и пищевых отходов. Производимое на станции Ильматсалу из отечественного навоза автомобильное топливо поставляется в Тарту по наземному газопроводу.