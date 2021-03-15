15.03.2021, 22:02
Технологии будущего: эстонское предприятие построит в Ласнамяэ завод за 20 млн(21)
Elcogen
Компания Elcogen подписала договор с Mainor Ülemiste договор на расширение своего производства в таллиннском бизнес-парке Ülemiste City в 50 раз.
Производственное здание площадью 10 000 м2 начнут строить летом 2021 года. Стройка продлится 12 месяцев и обойдется в 6,3 млн евро. Общая сумма инвестиций Elcogen в новую производственную единицу составит примерно 20 млн евро.
"Цель Elcogen — стать ведущим в мире производителем твердооксидных топливных элементов. Новый завод — важный шаг этом направлении", — сказал руководитель Elcogen Энн Ыунпуу.