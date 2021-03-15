Больничный со второго дня и полномочия полиции: на первое чтение направлен законопроект о борьбе с коронавирусом

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка отметила, что поправки необходимо принять как можно быстрее, так как срок действия временного порядка о более ранней компенсации по больничному листу истекает в начале мая. ”Резкий рост числа заболевших за последние месяцы показывает, что государство должно при первой же возможности повысить эффективность мер помощи. Именно это мы и делаем”, — пояснила она.

Председатель комиссии сказала, что законопроект закладывает в законодательстве четкие правовые основания для того, чтобы в случае распространения инфекционного заболевания обязать людей соблюдать меры по профилактике. Также законопроект упростит привлечение сил правопорядка к работе Департамента здоровья.

”Важно, чтобы мы совместно приложили все усилия для преодоления пандемии коронавируса. Наша общая цель — как можно быстрее вернуться к нормальной жизни”, — сказала Котка. Она добавила, что для того, чтобы побороть вирус, одних законов недостаточно. Многое зависит от каждого человека. Ношение масок, сокращение контактов с другими людьми, пребывание дома в случае проявления симптомов болезни — все это, по ее словам, имеет ключевое значение. ”Исследования показали, что в странах, где на государственном или общественном уровне не установлено требование о ношении масок, распространение заболевания гораздо обширнее. Строго следуя предписаниям Департамента здоровья, мы с наибольшей вероятностью сможем вместе победить этот вирус”, — сказала Котка.