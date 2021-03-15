Государство снова начнет следить за передвижением населения

По словам заместителя генерального директора Департамента статистики Андреса Кукке, и в этот раз для анализа передвижения людей департамент будет использовать сводные анонимные данные мобильной связи. ”Для анализа не используются клиентские данные мобильных операторов в реальном времени, речь идет только об анонимных сводных данных по регионам и дням. Как и весной прошлого года, на основе таких анонимных данных по-прежнему невозможно определить и проанализировать схему передвижения конкретных лиц. Эти данные используются только для того, чтобы по перемещению мобильных телефонов определить уровень стационарности жителей Эстонии”, — пояснил Кукке.

Анализ передвижения населения, проводимый в сотрудничестве Департамента статистики, операторов мобильной связи и Госканцелярии, позволит получить общий обзор перемещения людей, на основе которого правительство сможет принимать дальнейшие решения по предотвращению распространения вируса в стране. Составление для правительства анализа передвижения продолжится как минимум до конца апреля.

Для анализа данных о передвижении людей операторы мобильной связи используют метод, разработанный в сотрудничестве с Департаментом статистики и обеспечивающий достоверность анализа.

Каждый оператор мобильной связи по отдельности проводит анализ передвижения, используя в качестве исходных данных анонимные данные своей сети. Операторы определяют основное местоположение по каждому анонимному номеру мобильного телефона, выявив мачты, через которые в течение 24 часов номер соединяется дольше всего. Учитывается как средняя, так и максимальная удаленность движения от основного местоположения. На основе названных анонимных данных невозможно проанализировать схему передвижения конкретных лиц. Анализ передвижения осуществляется только по Эстонии и не передает информацию о том, в каких государствах находились жители Эстонии.

Результаты обобщаются по единицам местных самоуправлений, а по возможности, например, в Таллинне и Тарту — по жилым районам (например, Каламая или Карлова). После этого Департамент статистики просматривает полученные от операторов мобильной связи сводные данные и рассчитывает уровень стационарности по всей Эстонии. На основе этих расчетов делаются выводы: например, ”в регионе ХХХ остаются на месте 87% устройств мобильной связи”.