16.03.2021, 07:20
Глава Saku Suurhall: если необходимо, станем полевым госпиталем или центром вакцинации(15)
Foto: Eero Vabamägi
Исполнительный директор Saku Suurhall Тармо Хыбе считает, что было бы полезно, если бы предприятия могли видеть, какая конкретная помощь необходима стране, и предлагали бы конкретное решение, чтобы государство могло ответить, пишет dv.ee.
Например, когда в прошлом году началось тестирование на коронавирус, Хыбе с Rally Estonia собрали команду из более чем 100 человек и доставляли в Таллинн пробы на коронавирус со всей Эстонии.
На данный момент Saku Suurhall выразил готовность переоборудоваться в центр вакцинации или полевой госпиталь, если ситуация станет настолько критичной: ”Это совершенно реально и практикуется во всем мире”.