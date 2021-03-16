Новости Эстонии
16.03.2021, 07:20

Глава Saku Suurhall: если необходимо, станем полевым госпиталем или центром вакцинации

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Mardilaat Saku Suurhallis
Foto: Eero Vabamägi
Исполнительный директор Saku Suurhall Тармо Хыбе считает, что было бы полезно, если бы предприятия могли видеть, какая конкретная помощь необходима стране, и предлагали бы конкретное решение, чтобы государство могло ответить, пишет dv.ee.

Например, когда в прошлом году началось тестирование на коронавирус, Хыбе с Rally Estonia собрали команду из более чем 100 человек и доставляли в Таллинн пробы на коронавирус со всей Эстонии.

На данный момент Saku Suurhall выразил готовность переоборудоваться в центр вакцинации или полевой госпиталь, если ситуация станет настолько критичной: ”Это совершенно реально и практикуется во всем мире”.

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