Новости Эстонии
16.03.2021, 16:12

Стоит ли вакцинироваться несколькими вакцинами сразу? Эстонские ученые считают это хорошей идеей

 (38)
Вакцинирование
Foto: Argo Ingver
Как известно, вакцины от разных производителей имеют разный уровень эффективности, в особенности в отношении различных мутаций и штаммов коронавируса, которые значительно отличаются от его изначальной версии. Что же думают эстонские ученые об идее вакцинироваться различными вакцинами, например, спустя полгода?

Доктор молекулярной иммунологии Таллиннского технического университета Сирье Рюйтель Будинот поддерживает идею, особенно в случае тех, кто не болел коронавирусом.

Она привела в пример тот факт, что вакцины для гриппа меняют каждый год — в сущности, это просто улучшенные варианты прошлогодних вакцин. При этом она отметила, что в будущем нет смысла вакцинироваться от коронавируса чаще, чем раз в год.

Рюйтель Будинот не согласна с теми, кто считает вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson "плохими". По ее мнению, и защита на 60% может предотвратить худшее.

Она добавила, что сейчас вакцины Pfixer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson защищают от вакцины старого вида коронавируса, который изначально появился в китайском Ухане, а защита от его новых штаммов и мутаций ниже.

Старший научный сотрудник Тартуского университета в области иммунологии Кай Кисанд также отметила, что различные вакцины даже разумно комбинировать.

Кисанд подчеркнула, что проценты эффективности различных вакцин нельзя сравнить, потому что они не проходили тестирование в одних и тех же условиях. Отличаются как страны, так и варианты вируса, специфика распространения вируса и различные ограничения.

"Неправильно утверждать, что вакцины mRNA хорошие, а AstraZeneca плохая", — добавила она.

Оставить комментарий Читать комментарии (38)