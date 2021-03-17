Пять полезных советов для тех, у кого есть свое хозяйство: на что нужно обратить внимание при страховании техники

2. В случае совершенно новой техники продлите заводскую гарантию с помощью дополнительной защиты от внутренних неполадок. Страховая защита от внутренних неполадок обеспечивает защиту, аналогичную заводской гарантии, однако срок ее действия может составлять не 12 или 24 месяца, а вплоть до 60 месяцев. Условием для покупки защиты от неполадок является заключение договора немедленно после приобретения транспортного средства.

1. Страхование стекол. В случае машины со стеклами заключите договор, включающий страхование стекол. Расходы на замену или ремонт стекол салона возмещаются без применения собственной ответственности. В случае специальной техники сумма ущерба в результате повреждения стекол может также оказаться достаточно внушительной — например, прошлым летом фирма Salva столкнулась с рядом случаев, когда размер ущерба, вызванного только лишь повреждениями стекол, составил более 2000 евро.

Так как весна уже на пороге, и фермеры возвращаются к активной деятельности, Кивирюйт делится некоторыми полезными советами о том, что следует учитывать при заключении страхового договора:

”Обычного человека наверняка удивит то, насколько дорого может обойтись, например, ремонт трактора или культиватора для навозной жижи, который въехал в канаву или просто опрокинулся. К сожалению, такие случаи встречаются на удивление часто. В прошлом году крупнейший такой ущерб возник в результате случая, когда самозагружающийся прицеп на узкой дороге слишком сильно сместился к ее краю, в результате чего он опрокинулся вверх дном. Сумма ущерба составила более 80 000 евро”, — сказал Кивирюйт.

Алвер Кивирюйт, руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus , крупнейшего страховщика сельскохозяйственной техники в Эстонии, объясняет, что хотя обычно страховые случаи с сельскохозяйственной техникой связаны с наездом на различные препятствия (камни, столбы, ограды и т.д.), в связи с высокой стоимостью техники такие случаи могут привести к весьма затратным последствиям. ”Например, в случае попадания в комбайн обычного камня, расходы на ремонт вполне могут составлять около 15 000 евро”, — отметил Кивирюйт.

3. Убедитесь, что в случае частичного ущерба не учитывается амортизация с новых запасных частей. Если вы заключили страховой договор, согласно которому амортизация запасных частей не учитывается, то вы можете быть уверены, что в случае частичного ущерба с вашей стороны потребуется уплатить только сумму собственной ответственности. Если, согласно страховому договору, страховое общество может вычесть из стоимости новой запасной части сумму амортизации поврежденной детали, то кроме собственной ответственности вам придется уплатить также и часть амортизации, которая в случае, например, 5-летнего устройства может составлять 50% от цены детали.

4. Суточное возмещение для заменяющей машины. В случае неисправной техники следует помнить, что помимо расходов на ремонт ущерб может быть обусловлен еще и невозможностью выполнять требуемую работу. А ведь в случае сельскохозяйственных работ время всегда дорого. Таким образом, имеет смысл подумать о включении в договор суточного возмещения. Это означает, что страховая фирма выплачивает за простаивающую в связи с ремонтом технику возмещение в размере 150 € в день. При необходимости с помощью этой суммы можно, например, арендовать заменяющую технику или оплатить выполнение необходимых работ другим лицом.

5. Защита от кражи. Каждое лето полиция напоминает о ворах, целью которых является оборудование GPS сельскохозяйственной техники. Зачастую в случае таких краж ущерб достигает 15 000 евро, и, кроме того, кража препятствует выполнению запланированных работ. В один летний месяц по всей Эстонии злоумышленникам удалось украсть таких устройств на общую сумму почти 100 000 евро.

Так как устройства GPS обычно входят в состав дополнительного оборудования машины и автоматически страхуются вместе с самой машиной, то в страховой фирме Salva такие ущербы подлежат возмещению. Естественно, собственникам тракторов и комбайнов и самим стоит приложить чуть больше усилий, потратив лишнюю минуту на обеспечение безопасности для своих устройств GPS. По возможности устройства GPS и антенны следует снять с машины, а саму машину припарковать в безопасном и охраняемом месте.