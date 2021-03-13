На автозаправках Circle K сотрудники скорой могут получить бесплатный горячий напиток

"Работники скорой помощи и все медики, тяжело работая каждый день и борясь с коронавирусом, являются настоящими героями нашего времени. Мы хотим поблагодарить их за труд и предложить кофе или другой горячий напиток во время отдыха в середине рабочего дня. Мы считаем, что на данный момент, для придания сил и мотивации всем нам крайне необходима любая маленькая помощь,“ – сказала коммерческий директор Circle K Диана Вейгель.

Работники скорой помощи в униформе получат бесплатный горячий напиток на заправках Circle K по всей Эстонии.

Кроме того, Circle K продолжит свое «предложение для героев», которое действует уже много лет, предоставляя всем оперативным службам, т. е полиции, пожарным и спасателям, посещающим Circle K во время рабочего времени, скидку 50% на горячие напитки и скидку 20% на горячую еду.

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