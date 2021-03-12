Кая Каллас: мы хотим усилить реакцию наших партнеров на нарушение Россией международного права

Кая Каллас заверила, что Эстония считает важным, чтобы Европейский союз помогал своим восточным партнерам не только через международную систему COVAX, которая снижает риски и обеспечивает доступ к вакцинам также для стран с более низким уровнем доходов, но и через европейский механизм распределения вакцин. ”Эстония готова участвовать в нем, как только дефицит вакцин уменьшится”, — сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии призвала Украину присоединиться также к пилотному проекту, который совместно развивают Эстония и Всемирная организация здравоохранения и который позволит в будущем безопасно и прозрачно проверять и взаимно признавать сертификаты вакцинации различных стран.

В ходе беседы Каллас подчеркнула, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. ”В качестве избранного члена Совета безопасности ООН мы держим тему российской агрессии и незаконной аннексии Крыма с фокусе внимания Совета безопасности. Как раз сейчас идет инициированная Эстонией неофициальная встреча Совете безопасности ООН на тему Крыма. Мы хотим снова усилить реакцию наших партнеров на нарушение Россией международного права”, — сказала премьер-министр Эстонии.

Премьер-министры выразили надежду встретиться вживую после того, как ситуация с коронавирусом улучшится. Кая Каллас добавила, что Эстония готова и в дальнейшем всесторонне помогать своему партнеру по сотрудничеству в деле развития, но мы сможем сделать больше и добиться лучших результатов, если Украина решительно продолжит необходимые для этого реформы.

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