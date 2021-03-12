Жительница Таллинна переживает: у соседа накопился большой долг за квартиру. Что делать?

"В нашем доме живет один человек, у которого накопился большой долг по квартплате. Вообще, у нас несколько должников, но именно с этим собственником больше всего проблем. Дело в том, что его невозможно поймать. То он в Англии, то в Финляндии, то в России. Это по слухам. Я не знаю доподлинно, так как на связь он не выходит. Но Бог с ним, пусть бы и не выходил, но он ведь не платит и за квартиру. Мы вообще не знаем, где этот владелец и что с ним, жив ли. Хоть квартира и пустует, а общие счета-то капают. Нельзя вот так взять и отделиться от дома. Вот что нам делать с этой квартирой?"