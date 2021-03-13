Медвежья услуга | Могут ли мошенники использовать фото потерянных документов

”Даже если нашедший документ человек ищет владельца из лучших побуждений, никто не может дать гарантий, что мошенники тем или иным способом не воспользуются фотографией документа. Часты случаи, когда люди и сами высылают преступникам фотографию своих документов. Мошенники просят фото якобы для того, чтобы убедиться, что покупатель или продавец тот, за кого себя выдает. Также просят фото у людей, отвечающих на объявление об устройстве на работу, под предлогом оформления договора”, — приводит пример лейтенант полиции и веб-констебль Яна Фролова .

Конечно, использовать их не так просто, поскольку в большинстве случаев все же нужно наличие самого документа и вспомогательных паролей/пин-кодов. А если на документе есть фото владельца, задача для мошенника усложняется. Но в последнее время преступники настолько искусно обманывают доверчивых граждан, что вполне можно предположить, что они найдут и способ использовать данные с документов без их наличия. Поэтому полиция и Инспекция по защите данных в один голос говорят о том, чтобы люди не выставляли фотографии своих или чужих документов на всеобщее обозрение даже из самых благих намерений.

И хорошо, если автор фотографии предусмотрительно прикрыл личные данные владельца документов, написанные на них (например, личный код человека или номер банковской карты). Но, увы, часто в сообщениях о находках все данные владельца документов — как на ладони. В результате такой опрометчивости мошенники могут применить эти данные в корыстных целях.

Бывает, что нежданно-негаданно человек находит на улице чужие документы. Как правило, из лучших побуждений нашедший фотографирует свою находку и публикует фото в социальных сетях, где в считанные минуты его увидят тысячи и даже сотни тысяч людей. Вполне возможно, что цель будет достигнута, владелец отыщется и получит свои документы в целости и сохранности. Но само изображение вполне может остаться на просторах интернета, или же находчивые мошенники могут сохранить его у себя с недобрыми намерениями.

В Инспекции по защите данных отмечают, что спрогнозировать ущерб от копии (фото) документов сложно, но все же стоит быть осмотрительнее. ”Смею предположить, что одна копия не нанесет большого вреда, так как только на ее основании нельзя, например, взять кредит. Но можно, имея какие-либо данные человека, получить доступ к его другим данным и иным способом использовать их. Например, сделать конто в э-магазине или поддельную страницу в Фейсбуке, через которую потом проворачивать мошеннические схемы. В определенных ситуациях мошенник может найти и дополнительные данные”, — говорит Сигне Хейберг, советник Инспекции защиты данных.

”В случае, если пропал, потерян или украден ваш документ, следует как можно быстрее сообщить об этом в Департамент полиции и погран-охраны. Особенно быстро надо действовать, если человек по каким-то причинам хранил конверт с ПИН-кодами от карты вместе с ней и одновременно пропало и то, и другое”, — говорит Яна Фролова.

Во втором случае жительница Эстонии обнаружила, что ее данными злоупотребили, когда получила сообщение о неоплаченном долге от инкассо-фирмы. Оказалось, что на ее имя с помощью ее ID-карты был оформлен договор для получения услуг одной фирмой. Счета остались неоплаченными, и фирма обратилась для взыскания долга в инкассо, когда требование по счетам составило почти 450 евро. Женщина потеряла документ в 2017 году, но не сообщила о пропаже.

”В одном случае женщина обратилась в полицию с заявлением, что на одном портале купли-продажи неизвестное лицо покупает вещи и не платит за покупки. Для осуществления покупок неизвестный мошенник использовал сделанную в 2016 году фотографию ID-карты , подтверждая ею перед продавцами свою личность и честность намерений. Людям, которые не получили денег за продаваемые товары, был нанесен ущерб более чем в 200 евро”, — говорит Яна Фролова.

Она рассказывает о двух зарегистрированных в 2020 году преступлениях по статье о краже идентичности с помощью документов, которые были утеряны или сфотографированы несколько нет назад.

Она отмечает, что для доступа к данным человека чаще всего нужно наличие самой ИД-карты, но теоретически получить какую-то информацию можно, например, по телефону, если не требуется дополнительной идентификации (например, назвать секретный пароль).

”Можно узнать результаты анализов в поликлинике, если кроме личного кода знать имя врача, и тому подобное”, — предполагает Сигне.

Продумайте возврат владельцу

Сигне добавляет, что законом не определено, каким именно способом нашедший чужие документы должен вернуть их владельцу. В век социальных сетей проще всего сделать это именно через эти каналы. Но надо предусмотреть возможные последствия.

”Предположим, вы нашли ИД-карту на имя Мари Маасикас. В социальных сетях таких Мари может быть несколько. Не стоит на весь свет показывать фото ее документов, чтобы найти ту самую Мари. Лучше всего напрямую связаться с ней, если это возможно. Если все же вы пишите общедоступное сообщение о находке, то разумнее не добавлять к нему фотографию, а указать лишь имя человека и место, где были найдены документы. Надо продумать и как вы удостоверитесь, что откликнувшийся на сообщение человек, действительно окажется владельцем документов”, — объясняет специалист.

Не напрямую, но в обход

Как уже видно, напрямую воспользоваться данными документов или даже самими документами сложно. Например, мошенник не сможет ездить на машине, имея чужие водительские права. Не сможет зайти в электронное самообслуживание ИД-карты, если нет самой карты или ПИН-кодов от нее. Но так как на правах указаны те же личные данные человека, что и на других документах, у злоумышленника появляется лазейка, чтобы использовать эти данные каким-либо другим способом в другом месте.

К примеру, назвать чужой личный код может человек, получивший штраф за безбилетный проезд. Но и тут обман может не удаться.