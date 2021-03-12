Напоминаем! Заявление о назначении школы по месту жительства можно подать до 15 марта

В этом году в Таллинне впервые школьный порог переступят приблизительно 4500 детей. К настоящему моменту подано около 3000 заявлений, примерно 500 детей получили место в школе с общегородским набором. Ожидается поступление еще около тысячи ходатайств от родителей.

Ходатайство о назначении муниципальной школы по месту жительства можно подать как в среде eKool, так и в Департаменте образования. Из-за высокой угрозы инфицирования COVID-19 родителей просят подавать ходатайство о назначении школы через электронные каналы. При необходимости можно воспользоваться обучающим видеороликом.

Заявления могут подавать лица, местом жительства которых на основании данных регистра народонаселения является Таллинн. Вне зависимости от того, подано ли заявление через eKool или в Департаменте образования на бумажном носителе, ходатайства будут рассматриваться после 15 марта. Если ходатайство было подано через eKool, родитель получит ответ по электронной почте не позднее 20 мая. Если заявление было подано на бумаге, то родитель получит ответ письмом на адрес, по которому проживает ребенок на основании данных регистра народонаселения.

В соответствии с Законом об основной школе и гимназии, а также порядком назначения муниципальной школы в городе Таллинне, основным критерием при назначении школы является близость школы к дому ребенка, а также наличие учащихся в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и пожелания родителей.

Если желающих поступить в ту или иную школу больше, чем мест, то учитывается и дата внесения данных о месте жительства. Школа по месту жительства назначается ребенку и в том случае, если ходатайство не было подано. В этом случае за основу берутся данные регистра народонаселения. Родителям все же следует подать ходатайство, поскольку оно содержит важные с точки зрения назначения школы сведения, в том числе о языке обучения и наличия братьев или сестер, учащихся в той же школе.