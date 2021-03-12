12.03.2021, 16:20
ВИДЕО | Смотрите сами! С какой нагрузкой работает отделение экстренной медицины во время пандемии(24)
5 марта в социальных сетях стали распространяться фотографии длинных очередей из машин скорой помощи возле отделения экстренной помощи Ида-Талиннской центральной больницы. По просьбе Delfi больница предоставила видео, которое наглядно иллюстрирует нагрузку, с которой скорая работает во время пандемии.
Запись охватывает промежуток с 14 до 22 часов.
Кроме того, предлагаем вашему вниманию репортаж из ковид-отделении Ида-Таллиннской центральной больницы.
За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 7237 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1358, то есть 18,8% от общего количества тестов.
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