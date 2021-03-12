ВИДЕО | Смотрите сами! С какой нагрузкой работает отделение экстренной медицины во время пандемии

Запись охватывает промежуток с 14 до 22 часов.

Кроме того, предлагаем вашему вниманию репортаж из ковид-отделении Ида-Таллиннской центральной больницы.

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 7237 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1358, то есть 18,8% от общего количества тестов.

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