Год после введения чрезвычайного положения: чем нынешний кризис отличается в худшую сторону от прошлогоднего

Ровно год назад, 12 марта 2020 года, правительство Эстонии объявило о введении в стране чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

Как показывают данные анализа просрочки платежей, сильнее всего режим ЧП ударил по туристическому и гостиничному сектору, где число просроченных счетов по сравнению с началом прошлого года за год выросло на 37%. Хотя в целом в предпринимательской среде Эстонии регистрация просроченных платежей за год даже сократилась на 20%.

"Предположительно, сокращение просроченных платежей свзяано с тем, что предприятия сократили риски и принимают более взвешенные решения", — сказал один из руководителей Creditinfo Eesti Яанус Леэметс и добавил, что самым напряженным в этом смысле был третий квартал 2020 года.

На платежное поведение частных лиц кризис оказал свое влияние с задержкой: свою роль сыграли и компенсации по зарплатам и кредитные отпуска, предоставляемые банками. Но опять-таки выделяется третий квартал 2020 года, когда число просроченных платежей скачкообразно выросло на 26%. "Влияние компенсаций по зарплате уменьшилось, платежные отпуска стали заканчиваться", — отметил Леэметс.

В конце прошлого и начале этого года ситуация стабилизировалась и вернулась к докризисному уровню.

В отношении будущего Леэметс оптимизма не испытывает. Ведь есть два важных отличия от прошлого года: во-первых, кризис в здравоохранении на сей раз гораздо серьезней, а во-вторых, запасы предприятий истощились.

"Было три фактора, по которым предпринимательство Эстонии хорошо выдержало кризис: государственные меры поддержки, сильная банковская система и платежные отпуска, а также приличные запасы у эстонских компаний. К сегодняшнему дню запасы у предприятий наиболее пострадавших от кризиса секторов иссякли, а кризис в здравоохранении стал в разы тяжелее", — перечисляет Леэметс.

"Боюсь, теперь мы увидим более сложную ситуацию. Большой вопрос — насколько щедрой сможет быть рука помощи государства, чтобы сбалансировать более серьезную ситуацию этого года. Посмотрим", — сказал Леэметс.