ВИДЕО | Кийк: следующими на прививку идут Рийгикогу и правительство. Меня вакцинируют AstraZeneca(120)
Юллар Ланно сообщил, что случай заражения коронавирусом впервые выявлен на острове Рухну — заболел человек, приехавший туда из Таллинна.
Уровень заражения по стране выше всего в Харьюмаа и Таллинне, среди столичных районов — в Ласнамяэ. Уровень заражения в Кесклинне выше, чем в целом Тарту, а в Ласнамяэ — в разы выше, чем в целой Нарве. Также наблюдается рост заражения в Нарве и Раквере.
Среди поступивших в больницу людей наблюдается рост крайне тяжело больных. Два главных типа очага заражения сейчас: на рабочем месте и в детских садах. Школьники на дистанционном обучении, поэтому заражают других реже. Взрослые же заражаются на работе, приносят коронавирус домой и заражают маленьких детей, которые уже приносят болезнь в детский сад и заболеваемость растет.
Марье Оона рассказала, что экспертная комиссия по иммунопрофилактике в среду обсудила вакцины и решила, что разумно было бы продлить срок между первой и второй дозой AstraZeneca до 12 недель. По ее словам, продление интервала еще больше улучшает эффективность вакцины.
Комиссия по иммунопрофилактике также предложила вакцинировать AstraZeneca людей более старшего возраста, опираясь на новые поступившие данные из Великобритании, согласно которым эффективность AstraZeneca не уступает Pfizer.
Еще одно предложение комиссии — продлить срок между первой и второй дозой вакцины Pfizer до 6 недель, что является максимальным сроком. Цель этого — чтобы первую дозу вакцины смогли получить как можно больше людей.
По словам Оона, для тех, кто переболел COVID-19 не требуется две дозы, им достаточно одной дозы, которую можно было бы дать в течение шести месяцев после выздоровления.
Что касается вакцины AZ, то по предварительной оценке Европейского агентства лекарственных средств, эта вакцина не имеет дополнительных рисков.
Несколько стран Европы, включая Данию, приостановили вакцинацию этим препаратом. Оона отметила, что в Дании группы риска уже в основном вакцинированы, там ситуация с заболеваемостью более спокойная и они могут позволить себе сделать паузу. В Эстонии важно продолжать делать прививки всеми имеющимися в распоряжении вакцинами, чтобы как можно больше людей получили иммунитет. Люди с тромбозом и проходящие по этому поводу лечение могут взвесить возможность отложить вакцинацию. Онкологическим больным рекомендуется проконсультироваться с врачом.
По словам министра Танеля Кийка, в распространении COVID-19 появились слабые признаки стабилизации. "Мы не видим 40-50-процентный прирост заболевших, как в феврале, заболеваемость вышла на пик, но этот пик на очень высокой отметке, особенно в Северной Эстонии и на Сааремаа. Показатели госпитализации только ухудшаются, там пик еще только наступает. Вчера прививку сделали 11 000 человек, как минимум один компонент получили 122 000 человек. В возрастной категории 90+ вакцинированы 31%, эти цифры растут с каждой неделей".
Кийк отметил, что поставки вакцин нестабильны. В какие-то недели они небольшие, в другие — крупные. На этой неделе цель — сделать минимум 40 000 прививок.
Кийк также сказал, что возросшие в связи с коронакризисом расходы будут покрыты из дополнительного бюджета.
Меэлис Паавел сообщил, что его учреждение сейчас работает во-первых во имя того, чтобы все обычные услуги Кассы по безработицы не прерывались. Второе направление — специальные меры поддержки, которые начали применять около месяца назад. Они будут продолжены и летом.
"Наши расходы в чрезвычайных условиях составили 300 миллионов, в обычный год мы выплачиваем около 90 миллионов. Новые специальные меры будет поддерживаться из государственного бюджета".
Вопрос по поводу вакцинации на выходных. Почему возникла такая ситуация, когда тот, кто порасторопней — тот и успел (имеется в виду успел зарегистрироваться на вакцинацию через интернет). Как пояснил Кийк дополнительные возможности возникли в связи с тем, что поставки вакцин нестабильны, и мы должны быть готовы к тому, чтобы в короткое время привлечь к вакцинации дополнитльное количество людей. Для этого дигитальная регистратура — самое быстрое решение.
"Если не брать в расчет единичные случаи, то для подавляющей части населения целесообразно идти и вакцинироваться. Бояться нужно болезнь, а не вакцину", — считает Кийк.
Когда начнут прививать членов правительства? Как сообщил Кийк, вчера кабинет решил, что после работников передовой следующими пойдут Рийгикогу, правительство, конституционные органы и другие. "Мой день вакцинации еще не установлен. По всей видимости, мне будет сделана прививка препаратом AstraZeneca, точное время станет известно позже", — сказал министр.
Отвечая на вопрос о мерах, которые предпринимаются для борьбы с безработицей, Меэлис Паавел сказал, что задействованы все имеющиеся услуги, кроме контактного обучения. Он также добавил, что будет обсуждаться возможность продления срока выплаты страхового возмещения по безработице, чтобы смягчить ситуацию, если кризис затянется на длительное время.
Смотрите запись пресс-конференции!
Вакцинация на передовой распространится и на руководителей государства
Позже коммуникационное бюро правительства сообщило, что Государственная канцелярия и Министерство социальных дел на вчерашнем кабинетном совещании правительства получили согласие распространить вакцинацию работников передовой также на тех, кто осуществляет стратегическое руководство государством. В связи с этим вакцинироваться смогут члены Рийгикогу и правительства, государственный секретарь, канцлер юстиции, государственный контролер, председатель Государственного суда и президент Банка Эстонии. Вакцинирование планируется провести в течение марта вакциной AstraZeneca.
”Для нас всегда было приоритетом, чтобы первыми могли вакцинироваться работники передовой и группы риска”, — сказала премьер-министр Кая Каллас. ”Теперь, когда вакцинировано большинство врачей и медицинского персонала, а также значительная часть групп риска, учителей, спасателей и полицейских, настало время вакцинировать также людей, работающих на стратегически важных должностях, чтобы в кризисной ситуации управление государством могло гарантированно продолжиться”, — пояснила Каллас.
Премьер-министр также призвала всех жителей Эстонии, которым придет приглашение на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. ”Все использующиеся в Эстонии вакцины дают эффективную защиту от тяжелой формы заболевания. Вакцинировавшись, каждый из нас вносит свой вклад в обуздание эпидемии”, — подчеркнула Каллас.
По состоянию на сегодняшний день вакцину получили уже 122 087 жителей Эстонии, из них 50 691 получили обе дозы. Темп вакцинации в Эстонии растет — в последние сутки добавилось более 11 100 вакцинированных, что является новым рекордом.
Продолжается вакцинация как входящих в группу риска пожилых и хронических больных, так и работников передовой.
Из людей в возрасте старше 80 лет сейчас одной дозой вакцинирован 31% по всей Эстонии, а в ряде уездов эта цифра уже гораздо выше. Больше всего людей старше 80 лет вакцинировано одной дозой на Хийумаа 53%, на Сааремаа (51%) и в Ляэнемаа (51%).
По состоянию на понедельник было вакцинировано 5211 сотрудников Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Центра тревоги. Первую дозу получили 58% работников передовой в сфере внутренней безопасности.
По состоянию на среду хотя бы одну вакцину получили 13 440 работников общеобразовательных школ, то есть почти 85% изъявивших такое желание, а также 3001 работник детских садов и яслей, что составляет примерно 45% от всех желающих.
На сегодняшний день вакцинация была предложена всем желающим работникам здравоохранения, включая врачей, медсестер, санитаров, а также акушеров, аптекарей и других.
В эти выходные по всей Эстонии вакинироваться смогут 6000 людей в возрасте старше 65 лет.
Поставлена цель сделать на этой неделе не менее 40 000 вакцинаций.
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