ВИДЕО | Кийк: следующими на прививку идут Рийгикогу и правительство. Меня вакцинируют AstraZeneca

Несколько стран Европы, включая Данию, приостановили вакцинацию этим препаратом. Оона отметила, что в Дании группы риска уже в основном вакцинированы, там ситуация с заболеваемостью более спокойная и они могут позволить себе сделать паузу. В Эстонии важно продолжать делать прививки всеми имеющимися в распоряжении вакцинами, чтобы как можно больше людей получили иммунитет. Люди с тромбозом и проходящие по этому поводу лечение могут взвесить возможность отложить вакцинацию. Онкологическим больным рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Что касается вакцины AZ, то по предварительной оценке Европейского агентства лекарственных средств, эта вакцина не имеет дополнительных рисков.

По словам Оона, для тех, кто переболел COVID-19 не требуется две дозы, им достаточно одной дозы, которую можно было бы дать в течение шести месяцев после выздоровления.

Еще одно предложение комиссии — продлить срок между первой и второй дозой вакцины Pfizer до 6 недель, что является максимальным сроком. Цель этого — чтобы первую дозу вакцины смогли получить как можно больше людей.

Комиссия по иммунопрофилактике также предложила вакцинировать AstraZeneca людей более старшего возраста, опираясь на новые поступившие данные из Великобритании, согласно которым эффективность AstraZeneca не уступает Pfizer.

Марье Оона рассказала, что экспертная комиссия по иммунопрофилактике в среду обсудила вакцины и решила, что разумно было бы продлить срок между первой и второй дозой AstraZeneca до 12 недель. По ее словам, продление интервала еще больше улучшает эффективность вакцины.

Среди поступивших в больницу людей наблюдается рост крайне тяжело больных. Два главных типа очага заражения сейчас: на рабочем месте и в детских садах. Школьники на дистанционном обучении, поэтому заражают других реже. Взрослые же заражаются на работе, приносят коронавирус домой и заражают маленьких детей, которые уже приносят болезнь в детский сад и заболеваемость растет.

Уровень заражения по стране выше всего в Харьюмаа и Таллинне, среди столичных районов — в Ласнамяэ. Уровень заражения в Кесклинне выше, чем в целом Тарту, а в Ласнамяэ — в разы выше, чем в целой Нарве. Также наблюдается рост заражения в Нарве и Раквере.

Юллар Ланно сообщил, что случай заражения коронавирусом впервые выявлен на острове Рухну — заболел человек, приехавший туда из Таллинна.

По словам министра Танеля Кийка, в распространении COVID-19 появились слабые признаки стабилизации. "Мы не видим 40-50-процентный прирост заболевших, как в феврале, заболеваемость вышла на пик, но этот пик на очень высокой отметке, особенно в Северной Эстонии и на Сааремаа. Показатели госпитализации только ухудшаются, там пик еще только наступает. Вчера прививку сделали 11 000 человек, как минимум один компонент получили 122 000 человек. В возрастной категории 90+ вакцинированы 31%, эти цифры растут с каждой неделей".

Кийк отметил, что поставки вакцин нестабильны. В какие-то недели они небольшие, в другие — крупные. На этой неделе цель — сделать минимум 40 000 прививок.

Кийк также сказал, что возросшие в связи с коронакризисом расходы будут покрыты из дополнительного бюджета.

Меэлис Паавел сообщил, что его учреждение сейчас работает во-первых во имя того, чтобы все обычные услуги Кассы по безработицы не прерывались. Второе направление — специальные меры поддержки, которые начали применять около месяца назад. Они будут продолжены и летом.

"Наши расходы в чрезвычайных условиях составили 300 миллионов, в обычный год мы выплачиваем около 90 миллионов. Новые специальные меры будет поддерживаться из государственного бюджета".

Вопрос по поводу вакцинации на выходных. Почему возникла такая ситуация, когда тот, кто порасторопней — тот и успел (имеется в виду успел зарегистрироваться на вакцинацию через интернет). Как пояснил Кийк дополнительные возможности возникли в связи с тем, что поставки вакцин нестабильны, и мы должны быть готовы к тому, чтобы в короткое время привлечь к вакцинации дополнитльное количество людей. Для этого дигитальная регистратура — самое быстрое решение.

"Если не брать в расчет единичные случаи, то для подавляющей части населения целесообразно идти и вакцинироваться. Бояться нужно болезнь, а не вакцину", — считает Кийк.