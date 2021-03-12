Проверьте! Дигитальная регистратура дает сбой: забронированное на утро время для вакцинации может к вечеру пропасть

Преподаватель инфотехнологий Хенн Сарв сообщил в социальных сетях, как забронировал вместе с женой и братом время на выходных для вакцинации, но к вечеру бронь его близких исчезла.

Он отметил, что после бронирования люди получают из дигитальной регистратуры подтверждение с именем врача и местом вакцинации. "Вечером выяснилось, что у меня в digilugu есть бронь, а у других — нет".

По информационному телефону мужчине сказали, что подтверждение — еще не бронь, нужно отдельно проверить, в самом ли деле на странице digilugu.ee бронь вписана.

Ту же проблему обнаружили и другие люди, которые получили подтверждение регистрации.

Поскольку в больших городах "номерки" на вакцинацию закончились, и некоторые для вакцинации отправятся в далекий путь, Сарв советует людям обязательно проверить, существует ли на самом деле бронь.

В дигитальной регистратуре вчера вечером Delfi подтвердили, что с подобными вопросами к ним обращались. Были случаи, что бронь в digilugu отмечена не была, но при звонке семейному врачу выяснялось, что время всё же забронировано.

Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) сообщил в социальных сетях, что на самом деле время забронировано и в случае, когда бронь в digilugu не видна.

"Возникла ситуация, что в некоторых случаях в дигитальной регистратуре бронь не видна. Мы в курсе и занимаемся поиском решения проблемы", — пишет TEHIK.

Сбой касается людей, которые забронировали время в Северо-Эстонской региональной больнице, а также в больницах Хийумаа, Ляэнемаа, Яарвамаа, Вильянди и Рапла.