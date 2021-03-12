ФОТО | В прошлом году в продаже в Эстонии обнаружили восемь опасных товаров — среди них пять детских

Ситуация в Эстонии

Эстония уведомила о восьми опасных товарах, обнаруженных на нашем рынке в 2020 году, через систему Safety Gate, и подготовила 336 ответных уведомлений. Из заявленных продуктов 3 были игрушками (слайм, кукла с аксессуарами, игрушка-кот для младенцев), 2 были детской одеждой (купальники) и 3 были средствами индивидуальной защиты (маски).

Игрушка для маленьких детей сломалась во время тестирования, и мелкие части продукта отделились. От игрушек для маленьких детей (до 3 лет) не должны ни в каком случае отделяться маленькие детали, так как они могут попасть в рот ребенка, спровоцировав удушье. Риск удушья — одна из основных опасностей не отвечающих всем требованиям игрушек.

Слайм содержал в разы больше бора, а кукла — гексилфталата, чем разрешено нормами. Длительное воздействие этих химикатов пагубно сказывается на гормональной системе детей, самым серьезным последствием чего может стать бесплодие.

Детские купальники имели длинные лямки, регулируемые на шее и спине. Они могут спровоцировать серьезные травмы или даже смерть от удушья при активном движении ребенка.

Из товаров, о которых было сообщено другими государствами-членами ЕС, на рынке Эстонии было выявлено 336 опасных продуктов. Большинство из них были автотранспортными средствами, но на рынке также были обнаружены 24 других товара, таких, как детские стульчики (опасность повешения), стульчики для кормления (риск травм), оправы для очков (содержащие тяжелые металлы), снегоходы (опасность воспламанения) и др.

Ключевые слова: сотрудничество и внимательность