В прошлом году рекордное количество юношей и девушек пошли служить добровольно

Министр обороны Лаанет отметил, что прошлый год принес целый ряд проблем из-за пандемии COVID-19, однако цель, поставленная в плане развития гособороны на 2017–2026 годы, призывать на срочную службу 3500 человек в год, была даже перевыполнена.

”На срочную службу поступило 3516 призывников и девушек. Примечательно, что более половины призывников поступили на службу добровольно, среди них рекордные 54 девушки, что больше, чем когда-либо прежде”, — сказал Лаанет.

Лаанет подчеркнул, что показатель отсева также продолжает уменьшаться, снизившись с 7,8% в 2019 году до 5,6% в 2020 году.

Он добавил, что исключительно высокий процент добровольцев и сокращение отсева показывают способность молодых людей планировать свою срочную службу и готовиться к будущему. ”Об этом также свидетельствуют рекордные 17 классов, которые вместе призвались на срочную службу”, — сказал Лаанет.

Из анкетного опроса, проведенного среди призывников, четко выяснилось, что участие в учебных курсах по гособороне имеет очень большое влияние на повышение осведомленности и устранение страхов. Также среди поступивших на службу добровольно преимущественно были те, кто прошел курс по гособороне в гимназии.

”Курсы по гособороне напрямую связаны с настроением призывников и их способностью справляться с проблемами во время прохождения срочной службы”, — сказал Лаанет.

По словам министра обороны Лаанета, из-за пандемии COVID-19 пришлось реорганизовать работу медкомиссий Департамента оборонных ресурсов, в первую очередь в планировании времени, что помогло быстрее проходить медкомиссию. ”Повышение эффективности в организации работы оказалось настолько действенным, и в первую очередь это высоко оценили призывники, поэтому нововведения принимаются на постоянной основе”, — отметил Лаанет.