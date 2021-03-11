ГРАФИКИ | Деньги из бюджета: на что тратят финансы Эстония и соседние страны?(3)
В 2019 году государственные расходы в Эстонии составили 38,9% от ВВП страны. И доля расходов на образование стала одна из наибольших в Европе. На что тратят деньги из бюджета в Эстонии, Латвии, Литве и Украине? Аналитики эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces проанализировали финансовые отчеты всех стран.
Общие государственные расходы в ЕС в 2019 году составили 46,6% валового внутреннего продукта. Эта доля не изменилась по сравнению с предыдущим годом.
Наибольшая доля расходов из госбюджета на социальную защиту наблюдалась в Финляндии (24,0%) и Франции (23,9%). На здравоохранение больше всего денег тратили в Австрии (8,3%), Дании (8,2%) и Франции (8,0%). На общественные услуги самые большие расходы наблюдались в Венгрии (8,2%), Греции и Финляндии (по 7,9%). Об этом говорят данные, полученные из последних отчетов Евростата. Какова ситуация в других странах Балтии и Украине?
Эстония тратит больше на образование
В 2019 году в Эстонии тратили государственные деньги в основном на социальную защиту, здравоохранение и образование. Примечательно, что самые высокие доли трат на образование в ЕС зарегистрированы в Швеции (6,9%), Дании (6,3%), Бельгии (6,2%) и Эстонии (6,0%). Что касается всех расходов за 2019 год, то из госбюджета было потрачено 38.9% денег по отношению к ВВП.
Расходы распределились так:
- Общие государственные услуги — 3,5%
- Оборона — 2,1%
- Общественный порядок и безопасность — 1,8%
- Экономическая деятельность — 3,9%
- Охрана окружающей среды — 0,7%
- Жилищно-коммунальное хозяйство — 0,4%
- Здравоохранение — 5,3%
- Отдых, культура и религия — 2,0%
- Образование — 6,0%
- Социальная защита — 13,2%
Как говорит председатель правления эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец, государство делает правильный шаг, что вкладывает в образование.
”ВВП Эстонии в 2019 году показал рост в 4.3%. И стоит отметить, что в том году быстрее всего росла IT-отрасль, где рост добавленной стоимости достиг 28,6%. Кстати, 2020 год не стал исключением, — говорит Артем Уманец. — Да, пандемия коронавируса повлияла на экономические показатели во всех странах Балтии. На здравоохранение были выделено в два или три раза больше денег, чем в 2019 году. Но Эстония показала одно из самых маленьких падений ВВП по Евросоюзу, в частности, благодаря IT. И сейчас нужно обратить внимание на то, что в будущем повлияет на экономическую ситуацию в Эстонии. Правильно, что государство выделяет огромные деньги на образование. Но в нашей стране катастрофически не хватает айтишников. Правительству нужно выбрать нужный вектор и увеличить квоты на образование в вузах по IT-специальностям. Уже через 5-7 лет это может принести колоссальные деньги в государственный бюджет. К слову, это уже делают в Латвии”.
Латвия тоже делает упор на образование
В Латвии в 2019 году было потрачено 38,4% денег по отношению к ВВП. Так как и в Эстонии, тут делают упор на образование, выделив на это почти шесть процентов денег. Но основные расходы приходятся на социальную защиту.
Расходы распределились так:
- Общие государственные услуги — 3.8%
- Оборона — 1.9%
- Общественный порядок и безопасность — 2.2%
- Экономическая деятельность — 5.3%
- Охрана окружающей среды — 0.6%
- Жилищно-коммунальное хозяйство — 1.0%
- Здравоохранение — 4.2%
- Отдых, культура и религия — 1.5%
- Образование — 5.8%
- Социальная защита — 12.1%
”За последние пару лет Латвия серьезно взялась за IT-технологии. Речь идет не только о том, как государство заинтересовывает айтишников из разных стран переезжать в Латвию, выдавая виды на жительство и остальные льготы (пример тому — быстрое решение о переезде разработчиков из Беларуси), но и о том, сколько внимания уделяется образованию в секторе информационных технологий, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — В Латвии увеличили количество мест в университетах и школах, которые подготавливают IT-специалистов. Это серьезный вклад в будущее страны. И уже сейчас видно, что Латвия опережает Эстонию и соседние страны по росту зарплат в IT-секторе. А значит, еще больше лучших специалистов будет выбирать эту страну”.
Литва выделяет деньги на здравоохранение
В Литве в 2019 году было потрачено 34,5% денег от ВВП страны. И основные показатели по расходам похожи на те, которые есть у Эстонии и Латвии. Так же основные расходы приходятся на социальную защиту. Но различие в основном в том, что в Литве расходуют меньше денег на образование и больше на здравоохранение.
Расходы распределены так:
- Общие государственные услуги — 3,5%
- Оборона — 1.6%
- Общественный порядок и безопасность — 1.4%
- Экономическая деятельность — 3.0%
- Охрана окружающей среды — 0.4%
- Жилищно-коммунальное хозяйство — 0.5%
- Здравоохранение — 6.2%
- Отдых, культура и религия — 1.2%
- Образование — 4.6%
- Социальная защита — 12.3%
”В Литве мы наблюдаем серьезную проблему. Даже до пандемии в этой стране было очень много выплат по социальной помощи. Во время карантина их количество возросло, так как Литва получила сотни миллионов евро кредита на эту помощь. Стране нужно привлекать IT и думать о будущем, но пока тут идет только потребление огромных финансов на содержание граждан”,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
Украина тратит на соцзащиту, общественный порядок и оборону
По данным Казначейства Украины, основные затраты из бюджета в 2019 году приходились на социальную защиту, госуслуги, общественный порядок и оборону страны. На здравоохранение выделялось 3,5%. Но по данным того же Казначейства, в 2020 году, из-за пандемии коронавируса, из бюджета выделили в три раза больше денег и расходы составляли уже 9.7%.
Расходы распределены так:
- Общие государственные услуги — 15.6%
- Оборона — 9.9%
- Общественный порядок и безопасность — 13.6%
- Экономическая деятельность — 6.7%
- Охрана окружающей среды — 0.5%
- Жилищно-коммунальное хозяйство — 0.01%
- Здравоохранение — 3.5%
- Отдых, культура и религия — 0.9%
- Образование — 4.8%
- Социальная защита — 20.3%
”В Украине ситуация очень непростая. Очень большие финансы уходят на социальную защиту. Это один из самых больших показателей в Европе, так как пенсионная реформа еще не была проведена. Так же сказывается война между Россией и Украиной на Донбассе, которая длится уже седьмой год. Поэтому на армию также уходят колоссальные деньги. Но радует, что IT в Украине растет с невероятной скоростью. Еще пару лет назад в этой стране было 100 тысяч айтишников, на данный момент их уже более 200 тысяч. Государственные университеты и специализированные школы делают упор на подготовку студентов по техническим специальностям. Поэтому в скором будущем Украина может занять лидирующее место среди стран, которые известны благодаря IT. Очень важный фактор, это то, что между Эстонией и Украиной подписано соглашение о сотрудничестве с целью внедрения ”электронного государства”. Если все получится — мы сможем увидеть невероятный экономический рост этой огромной страны”, — подытожил Уманец.
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