Как так? В Европе не хватает вакцины от коронавируса, а Евросоюз экспортирует миллионы доз в третьи страны

При этом на Евросоюз обрушился шквал критики из-за якобы "вакцинного национализма" и протекционизма, когда Италия заблокировала сравнительно небольшую поставку вакцины в Австралию. Однако теперь, как сообщает New York Times, документы, которые скрывали от общественности, показали совершенно противоположное.

Всего в Евросоюзе на данный момент вакцинировано лишь 6,5% населения. Зато в Израиле как минимум одну дозу вакцины получили уже 58%, в Великобритании — 33%, а в США — 18%.

Как сообщает New York Times, вопрос того, раскрывать ли большие объемы экспорта вакцины, был предметом ожесточенного спора в коридорах Еврокомиссии.

Вопрос экспорта вакцины также создал конфликт между Великобритание и ЕС, пишет DW. Глава Евросовета Шарья Мишель заявил, что власти в Лондоне якобы блокируют поставки вакцины от Covid-19 на континент.

В рассылке, посвященной программе ЕС по закупке вакцин, Мишель написал, что "Соединенное королевство и США устроили настоящую блокаду экспорта вакцин и компонентов к ним, которые производятся на территории этих стран". Позже глава Евросовета добавил, что Великобритания блокирует поставки косвенным путем, отметив, что "существуют различные способы создания препятствий для вывоза медикаментов".

"Британское правительство ни разу не создавало препятствий для экспорта вакцины", — заявил вечером в четверг официальный представитель МИД. По его словам, любые заявления об этом являются некорректными. Соответствующее заявление в письменной форме глава британского МИД Доминик Рааб также отправил в Брюссель. Ранее Лондон критиковал Евросоюз за приостановку поставки в Австралию партии вакцины AstraZeneca, которая производится на заводе компании в Бельгии.

США не экспортирует вакцины, произведенные на своей территории. Например, представитель Moderna сообщил, что американское правительство решило скупить все дозы вакцины, произведенные на территории США.