В Vikinglotto в среду случился выигрыш 126 808 евро

Билет был куплен через интернет в минувший четверг.

Дополнительный выигрыш в 10 000 евро выпал также на билет, купленный по интернету.

Две недели назад крупный выигрыш в Vikinglotto был зафиксирован и две недели назад: по системе 6+0 выигрыш 452 611 евро достался молодому мужчине, купившему билет по интернету.